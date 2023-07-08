https://sputnikarabic.ae/20230708/استقالة-جماعية-لـ-278-مدير-مدرسة-في-ولاية-نابل-التونسية-1078857480.html
استقالة جماعية لـ 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية
استقالة جماعية لـ 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية
تقدم 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية باستقالة جماعية، اليوم السبت، وذلك بعدما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بدءا من يوم الاثنين المقبل. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T13:17+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية، عن سهول الصويعي، عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي في نابل، أن اجتماعا عُقِد صباح اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في نابل، لقطاع التعليم الأساسي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، في المندوبيات الجهوية.ويأتي الاعتصام احتجاجا على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي، كما قدم 278 مدير مدرسة استقالاتهم، تعبيرا عن احتجاجهم.وأضافت الصويعي في تصريح إذاعي، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية، في 14 يوليو/ تموز، لدراسة الأوضاع واتخاذ القرار اللازم.يذكر أن وزارة التربية أصدرت أمرا يقضي بإعفاء كل مدير مدرسة لم يتمكن من تخفيض الأعداد، بسبب قرار الحجب الذي نفذه المعلمون، وقد تم إعفاء 150 مدير مدرسة، معظمهم من النقابيين، ما أدى إلى تقديم استقالات جماعية في مختلف الولايات، احتجاجا وتضامنا بين المدرسين وزملائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230311/اتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-إلى-إضراب-عن-العمل-في-حقل-البرمة-النفطي-1074608650.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
استقالة جماعية لـ 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية
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تقدم 278 مدير مدرسة في ولاية نابل التونسية باستقالة جماعية، اليوم السبت، وذلك بعدما تقرر الدخول في اعتصام مفتوح بدءا من يوم الاثنين المقبل.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية، عن سهول الصويعي، عضو الفرع الجهوي للتعليم الأساسي في نابل، أن اجتماعا عُقِد صباح اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في نابل، لقطاع التعليم الأساسي، قرر الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، في المندوبيات الجهوية.
ويأتي الاعتصام احتجاجا على تعاطي وزارة التربية مع أزمة التعليم الأساسي، كما قدم 278 مدير مدرسة استقالاتهم، تعبيرا عن احتجاجهم.
وأضافت الصويعي في تصريح إذاعي، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قطاعية، في 14 يوليو/ تموز، لدراسة الأوضاع واتخاذ القرار اللازم.
يذكر أن وزارة التربية أصدرت أمرا يقضي بإعفاء كل مدير مدرسة لم يتمكن من تخفيض الأعداد، بسبب قرار الحجب الذي نفذه المعلمون، وقد تم إعفاء 150 مدير مدرسة، معظمهم من النقابيين، ما أدى إلى تقديم استقالات جماعية في مختلف الولايات، احتجاجا وتضامنا بين المدرسين وزملائهم.