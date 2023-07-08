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https://sputnikarabic.ae/20230708/اكتشاف-نوع-جديد-من-الضفادع-يتميز-بفمه-الكبير-جدا-صور-1078857601.html
اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدا... صور
اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدا... صور
أفادت مجلة علمية بأن العلماء تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدًا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T13:24+0000
2023-07-08T13:24+0000
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البيئة
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وذكرت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في بيرو (سيرناناب)، أن النوع الجديد من الضفادع يسمى "أوستيوسيفالوس فاسكيزي".وذكرت المجلة أنه تم اكتشاف الأنواع الجديدة من الضفادع في محمية داخل الغابة المركزية في بيرو.وأشارت المجلة إلى أن هذا النوع من الضفادع يتميز بظهر شوكي وينتمي إلى سلالة "أوستيوسيفالوس" التي تعيش في الحديقة الطبيعية، الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون في وسط غابة البيرو.ويتميز النوع الجديد ببطن كريمي اللون، وفم كبير جدًا، وبقع بنية منتشرة على جلده، بحسب مجلة "pledgetimes".وبيّن العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة "أوستيوسيفالس ميميتيكس" التي تعيش في جبال الأنديز في بيرو، ضمن نظام بيئي خاص للغابات المطيرة الجبلية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/دراسة-تكشف-عن-أطعمة-دفاعية-تحمي-قلب-الإنسان-من-خطر-شديد-1078857092.html
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البيئة
البيئة

اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدا... صور

13:24 GMT 08.07.2023
© Photo / unsplash/David Clodeصنف من الضفادع الملونة
صنف من الضفادع الملونة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Photo / unsplash/David Clode
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أفادت مجلة علمية بأن العلماء تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدًا.
وذكرت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في بيرو (سيرناناب)، أن النوع الجديد من الضفادع يسمى "أوستيوسيفالوس فاسكيزي".
وذكرت المجلة أنه تم اكتشاف الأنواع الجديدة من الضفادع في محمية داخل الغابة المركزية في بيرو.
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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دراسة تكشف عن "أطعمة دفاعية" تحمي قلب الإنسان من خطر شديد
13:07 GMT

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن منتزه "ياناشاغا - شيملين" الوطني الواقع في منطقة باسكو، شهد اكتشافًا علميًا حديثًا وهو اكتشاف نوع جديد من الضفادع.

وأشارت المجلة إلى أن هذا النوع من الضفادع يتميز بظهر شوكي وينتمي إلى سلالة "أوستيوسيفالوس" التي تعيش في الحديقة الطبيعية، الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون في وسط غابة البيرو.
ويتميز النوع الجديد ببطن كريمي اللون، وفم كبير جدًا، وبقع بنية منتشرة على جلده، بحسب مجلة "pledgetimes".
وبيّن العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة "أوستيوسيفالس ميميتيكس" التي تعيش في جبال الأنديز في بيرو، ضمن نظام بيئي خاص للغابات المطيرة الجبلية.
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