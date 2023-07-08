اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدا... صور
© Photo / unsplash/David Clodeصنف من الضفادع الملونة
© Photo / unsplash/David Clode
أفادت مجلة علمية بأن العلماء تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدًا.
وذكرت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في بيرو (سيرناناب)، أن النوع الجديد من الضفادع يسمى "أوستيوسيفالوس فاسكيزي".
وذكرت المجلة أنه تم اكتشاف الأنواع الجديدة من الضفادع في محمية داخل الغابة المركزية في بيرو.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن منتزه "ياناشاغا - شيملين" الوطني الواقع في منطقة باسكو، شهد اكتشافًا علميًا حديثًا وهو اكتشاف نوع جديد من الضفادع.
وأشارت المجلة إلى أن هذا النوع من الضفادع يتميز بظهر شوكي وينتمي إلى سلالة "أوستيوسيفالوس" التي تعيش في الحديقة الطبيعية، الواقعة على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون في وسط غابة البيرو.
🐸 Conoce a la nueva especie de rana para el mundo que ha sido recientemente descubierta en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén en #Oxapampa.— SERNANP (@SERNANP) July 7, 2023
🔎 Se trata del Osteocephalus vasquezi.
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📸Crédito fotos: Pablo Venegas pic.twitter.com/zi89zs8ck6
ويتميز النوع الجديد ببطن كريمي اللون، وفم كبير جدًا، وبقع بنية منتشرة على جلده، بحسب مجلة "pledgetimes".
🐸 Pasco: Descubren nueva especie de anfibio en una área natural protegida de Perú.— Actualidad Ambiental (@actualidadspda) July 7, 2023
▶️Se trata del Osteocephalus vasquezi, nueva especie de rana descubierta en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, en el sector de Quebrada Honda, provincia de Oxapampa.https://t.co/FJiI2KU94Z pic.twitter.com/x1LVOj32VL
وبيّن العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة "أوستيوسيفالس ميميتيكس" التي تعيش في جبال الأنديز في بيرو، ضمن نظام بيئي خاص للغابات المطيرة الجبلية.