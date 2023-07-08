https://sputnikarabic.ae/20230708/الأولى-منذ-11-عاما-الرئيس-الإيراني-يبدأ-الثلاثاء-جولة-أفريقية-تشمل-3-دول-1078866436.html
الأولى منذ 11 عاما... الرئيس الإيراني يبدأ الثلاثاء جولة أفريقية تشمل 3 دول
الأولى منذ 11 عاما... الرئيس الإيراني يبدأ الثلاثاء جولة أفريقية تشمل 3 دول
ينطلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء المقبل، في جولة أفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T16:48+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الرسمية، إن جولة رئيسي الأفريقية تأتي "في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري".وأوضحت أن رئيسي تلقى دعوات رسمية من نظرائه في الدول الأفريقية الثلاثة لزيارة بلدانهم.ويتضمن برنامج هذه الجولة الأفريقية "عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني الرفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية"، وفق "إرنا".وخلال الزيارة، سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة، وذلك "في سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الأفريقية الثلاث، (زيمبابوي وكينيا وأوغندا)".وقالت الوكالة إن زيارة رئيسي المرتقبة إلى أفريقيا ستكون الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عاما مضت.ولفتت إلى أن الزيارة "تصب في سياق النهج المتوازن للحكومة الإيرانية الـ 13، الذي يرتكز على التقارب والتعددية القطبية الاقتصادية، وتعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الأفريقية، بسعة تبلغ نحو 600 مليار دولار".وكان الرئيس الإيراني قد أجرى، في الفترة من 12 حتى 16 يونيو/ حزيران الماضي، زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، هي فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، تلبيةً لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أوغندا
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أوغندا
الأولى منذ 11 عاما... الرئيس الإيراني يبدأ الثلاثاء جولة أفريقية تشمل 3 دول
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ينطلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء المقبل، في جولة أفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما.
وقالت وكالة "إرنا
" الرسمية، إن جولة رئيسي الأفريقية تأتي "في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري".
وأوضحت أن رئيسي تلقى دعوات رسمية من نظرائه في الدول الأفريقية الثلاثة لزيارة بلدانهم.
ويتضمن برنامج هذه الجولة الأفريقية "عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني الرفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية"، وفق "إرنا".
وخلال الزيارة، سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة، وذلك "في سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الأفريقية الثلاث، (زيمبابوي وكينيا وأوغندا)".
وقالت الوكالة إن زيارة رئيسي المرتقبة إلى أفريقيا
ستكون الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عاما مضت.
ولفتت إلى أن الزيارة "تصب في سياق النهج المتوازن للحكومة الإيرانية الـ 13، الذي يرتكز على التقارب والتعددية القطبية الاقتصادية، وتعزيز مساهمة إيران في اقتصاد القارة الأفريقية، بسعة تبلغ نحو 600 مليار دولار".
وكان الرئيس الإيراني قد أجرى، في الفترة من 12 حتى 16 يونيو/ حزيران الماضي، زيارة إلى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية
، هي فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، تلبيةً لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.