https://sputnikarabic.ae/20230708/التحالف-الدولي-لحظر-الذخائر-العنقودية-يعبر-عن-صدمته-إزاء-قرار-بايدن-بتسليمها-لأوكرانيا-1078844693.html

التحالف الدولي لحظر الذخائر العنقودية يعبر عن صدمته إزاء قرار بايدن بتسليمها لأوكرانيا

التحالف الدولي لحظر الذخائر العنقودية يعبر عن صدمته إزاء قرار بايدن بتسليمها لأوكرانيا

أعرب التحالف الدولي القضاء على الذخائر العنقودية، الذي يسعى لحظر هذا النوع من الأسلحة، يوم السبت، عن صدمته إزاء قرار الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T01:37+0000

2023-07-08T01:37+0000

2023-07-08T01:37+0000

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وصرح نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الذخائر العنقودية، بول هانون: "قرار إدارة (الرئيس جو) بايدن بتسليم الذخائر العنقودية سيؤدي إلى تكبد ضحايا رهيبة بين السكان المدنيين الأوكرانيين، سواء على الفور (بعد استخدامها) أو على مر السنين". وأضاف هانون في البيان أن استخدام الذخائر العنقودية "يزيد من تلوث أوكرانيا الشامل بالمخلفات المتفجرة والألغام الأرضية".وجاء في البيان أيضًا أن:كما دعا تحالف الذخائر العنقودية جميع الأطراف في الصراع في أوكرانيا إلى عدم استخدام هذا السلاح "بسبب الضرر المتوقع للسكان المدنيين".وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html

https://sputnikarabic.ae/20230707/مرشح-رئاسي-أمريكي-يعارض-تسليم-بلاده-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا--1078843785.html

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