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https://sputnikarabic.ae/20230708/الجيش-السوداني-يعلن-مواصلة-تمشيط-الخرطوم-وبحري-وأم-درمان-1078853224.html
الجيش السوداني يعلن مواصلة تمشيط الخرطوم وبحري وأم درمان
الجيش السوداني يعلن مواصلة تمشيط الخرطوم وبحري وأم درمان
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:25+0000
2023-07-08T10:25+0000
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.وأضاف عبد الله أن "المليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تقوم بطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري".وأمس الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأعلن مصدر دبلوماسي سوداني، في وقت لاحق، أن اللقاء المباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لن يحدث. وتضم اللجنة الرباعية "إيغاد" وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230708/دبلوماسي-سوداني-لن-يكون-هناك-لقاء-مباشر-بين-البرهان-وحميدتي-1078847366.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن مواصلة تمشيط الخرطوم وبحري وأم درمان

10:25 GMT 08.07.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.
وأضاف عبد الله أن "المليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تقوم بطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري".
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
دبلوماسي سوداني: لن يكون هناك لقاء مباشر بين البرهان وحميدتي
05:38 GMT
وأمس الجمعة، ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأعلن مصدر دبلوماسي سوداني، في وقت لاحق، أن اللقاء المباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لن يحدث.
وتضم اللجنة الرباعية "إيغاد" وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان وجيبوتي.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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