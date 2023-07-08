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الخارجية الروسية: تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية يهدف لإطالة الصراع حتى آخر أوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الخارجية-الروسية-تزويد-أمريكا-لكييف-بالذخائر-العنقودية-يهدف-لإطالة-الصراع-حتى-آخر-أوكراني-1078861206.html
الخارجية الروسية: تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية يهدف لإطالة الصراع حتى آخر أوكراني
الخارجية الروسية: تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية يهدف لإطالة الصراع حتى آخر أوكراني
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T13:40+0000
2023-07-08T13:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت: "قرار إدارة جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني".وأضافت أن "التوسع المستمر في الإمدادات العسكرية، المصممة، حسب خطط الإدارة الأمريكية "لرفع المخاطر" في الصراع قدر الإمكان، يعني انخراط الولايات المتحدة وأدواتها في الأعمال العدائية".ووصفت نقل الذخائر العنقودية بأنه "بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني المعلن.وقالت زاخاروفا: "من خلال توفير الذخائر العنقودية، ستكون واشنطن في الواقع شريكًا في تعدين المنطقة وستتحمل المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجار، بمن فيهم الأطفال الروس والأوكرانيون".وفقا لها، فإن وعود أوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة العشوائية "بعناية" و"مسؤولية" لا قيمة لها، وواشنطن تتفهم ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230708/كيم-دوتكوم-زيلينسكي-أيامه-معدودة-وأوكرانيا-ضحية-أمريكية-أخرى-1078848747.html
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روسيا

الخارجية الروسية: تزويد أمريكا لكييف بالذخائر العنقودية يهدف لإطالة الصراع حتى آخر أوكراني

13:40 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
وقالت: "قرار إدارة جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني".

ووفقا لها: "نحن نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد معاناة السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضافت أن "التوسع المستمر في الإمدادات العسكرية، المصممة، حسب خطط الإدارة الأمريكية "لرفع المخاطر" في الصراع قدر الإمكان، يعني انخراط الولايات المتحدة وأدواتها في الأعمال العدائية".

وقالت زاخاروفا: "ليس من حق المجتمع الدولي تجاهل هذه الحقائق الواضحة ويجب أن يرد عليها بالشكل المناسب".

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ووصفت نقل الذخائر العنقودية بأنه "بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني المعلن.

وأضافت زاخاروفا أن "السلاح المعجزة الذي تعتمد عليه واشنطن وكييف، دون التفكير في العواقب الوخيمة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة، التي سيتم تحقيق أهدافها بالكامل".

وقالت زاخاروفا: "من خلال توفير الذخائر العنقودية، ستكون واشنطن في الواقع شريكًا في تعدين المنطقة وستتحمل المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجار، بمن فيهم الأطفال الروس والأوكرانيون".
وفقا لها، فإن وعود أوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة العشوائية "بعناية" و"مسؤولية" لا قيمة لها، وواشنطن تتفهم ذلك.
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