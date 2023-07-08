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"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 31 شخصا بقصف أحياء سكنية
"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 31 شخصا بقصف أحياء سكنية
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، الجيش السوداني بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T11:20+0000
2023-07-08T11:20+0000
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وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر "تويتر"، أن قصفا على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة آخرين.وأشار البيان إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني، أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد تطورات سياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، على إثر الصراع القائم بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.فيما نفى مصدر دبلوماسي سوداني، في وقت لاحق، عقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الجيش-السوداني-يبدأ-في-تدريب-المتطوعين-بصفوفه-للقتال-ضد-قوات-الدعم-السريع-1078821427.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 31 شخصا بقصف أحياء سكنية

11:20 GMT 08.07.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، الجيش السوداني بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان.
وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر "تويتر"، أن قصفا على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة آخرين.
وأشار البيان إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني، أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".
وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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أمس, 09:14 GMT
يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد تطورات سياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، على إثر الصراع القائم بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت نقلا عن مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
فيما نفى مصدر دبلوماسي سوداني، في وقت لاحق، عقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قريبا.
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