https://sputnikarabic.ae/20230708/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-تخزين-صواريخ-من-طراز-هيمارس--عاجل-1078854765.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T11:25+0000
2023-07-08T11:25+0000
2023-07-08T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة ميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من تم تدمير مستودع لتخزين صواريخ من طراز "هيمارس" المتعددة".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في منطقة نوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب بيان الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة، و4 مدرعات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي اللدفع من طراز"غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".وأفادت وزارة الدفاع بأنه "تم استهداف قاعدة وقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة في مدينة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الروسية-تحبط-9-هجمات-أوكرانية-وتحيد-500-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1078854998.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
11:25 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع في بيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة ميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من تم تدمير مستودع لتخزين صواريخ من طراز "هيمارس" المتعددة".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في منطقة نوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 6 صواريخ "هيمارس" وتم تدمير 17 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة، و4 مدرعات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي اللدفع من طراز"غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تحييد على 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وأفادت وزارة الدفاع بأنه "تم استهداف قاعدة وقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة في مدينة زابوروجيه".