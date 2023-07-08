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الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-تخزين-صواريخ-من-طراز-هيمارس--عاجل-1078854765.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T11:25+0000
2023-07-08T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة ميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من تم تدمير مستودع لتخزين صواريخ من طراز "هيمارس" المتعددة".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في منطقة نوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب بيان الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة، و4 مدرعات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي اللدفع من طراز"غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".وأفادت وزارة الدفاع بأنه "تم استهداف قاعدة وقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة في مدينة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الروسية-تحبط-9-هجمات-أوكرانية-وتحيد-500-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1078854998.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"

11:25 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس".
وقالت الدفاع في بيان: "تمكن الجيش الروسي في منطقة ميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من تم تدمير مستودع لتخزين صواريخ من طراز "هيمارس" المتعددة".

وبحسب الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في منطقة نوفوغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي 6 صواريخ "هيمارس" وتم تدمير 17 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".

راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية على محور دونستيك وتحيد 800 عسكري أوكراني
11:24 GMT
وبحسب بيان الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة، و4 مدرعات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي اللدفع من طراز"غفوزديكا" في اتجاه خيرسون".

وقالت الدفاع في بيانها: "تم تحييد على 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأفادت وزارة الدفاع بأنه "تم استهداف قاعدة وقود للمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية المسلحة في مدينة زابوروجيه".
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