https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html

الدوما الروسي يعد واشنطن بالانتقام ردا على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

الدوما الروسي يعد واشنطن بالانتقام ردا على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

وصف ميخائيل شيريميت، عضو مجلس الدوما عن إقليم القرم، قرار الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة العنقودية لأوكرانيا بأنه قرار ضد الإنسانية، وأكد أن الأمريكيين... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T00:44+0000

2023-07-08T00:44+0000

2023-07-08T00:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وصرح شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "في رغبته الجامحة في تدمير العالم السلافي الذي يخيفه، بالأيدي القذرة لربيبه (فلاديمير) زيلينسكي، يتجاوز بايدن كل الحدود المسموح بها وغير المسموح بها".وأَضاف: "إنه لأمر مخيف حتى التفكير في المكان الذي يمكن أن تطلق فيه هذه الأسلحة لاحقًا، إذ تم توثيق العديد من الحوادث حين يطلق السلاح المورَّد لأوكرانيا في أوروبا. والأمريكيون سيدفعون ثمن قرارهم".وتابع عضو مجلس الدوما أن:ولفت: "لهذا السبب يتزايد عدد الأشخاص الذين يكرهون الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، حتى بين حلفائهم المفترضين. وأنا واثق أن الإرهابي زيلينسكي سيفاجئ مشرفه النجم وسيتجاوز الكلام ويتحول إلى الأفعال بطريقة تجعل 11 سبتمبر مجرد زهور بالنسبة لهم".وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230707/مجلس-الاتحاد-الروسي-يعد-بالرد-على-توريد-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078843635.html

https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html

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الدوما, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية