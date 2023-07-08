عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
https://sputnikarabic.ae/20230708/الرئيس-الجزائري-وقائد-الجيش-يرددان-لأول-مرة-النشيد-الوطني-بكلمات-تحذير-لفرنسا-فيديو-1078853709.html
الرئيس الجزائري وقائد الجيش يرددان لأول مرة النشيد الوطني "بكلمات تحذير لفرنسا"... فيديو
الرئيس الجزائري وقائد الجيش يرددان لأول مرة النشيد الوطني "بكلمات تحذير لفرنسا"... فيديو
أقيمت فعاليات أول احتفالية رسمية لاستقلال الجزائر في الذكرى الـ61، وعُزف النشيد الوطني الجزائري كاملا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:47+0000
2023-07-08T10:47+0000
العالم العربي
الجزائر
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الأخبار
عبد المجيد تبون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_0:70:1995:1192_1920x0_80_0_0_bf34461f5adc1e35750b4cb1017bcd1a.jpg
شارك في هذه المناسبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية والمدنية.وظهر رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، يُردد كلمات الجزء المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني الجزائري، والذي يعتبر وعيداً لفرنسا: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب.. وطويناه كما يطوى الكتاب.. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب.. فاستعدي وخذي منا الجواب".وسبق ذلك صدور مرسوم رئاسي، في مايو/أيار 2023، يطالب بإعادة إدراج النص المحذوف الذي يهاجم فرنسا في النشيد الوطني الجزائري، وأن يُعزف النشيد بصيغته الكاملة وبمقاطعه الخمسة (كلمات وموسيقى) في المناسبات السياسية والعسكرية.يذكر أنه قبل توقيع اتفاقيات "إيفيان" بين فرنسا والحكومة الجزائرية المؤقتة في عام 1962 والتي أدت إلى اعتراف الجزائر بالاستقلال، اعترض الوفد الفرنسي المفاوض على كلمات الجزء الثالث من النشيد الوطني الجزائري وطلب حذفه نهائياً، لكن لم يتم الموافقة على طلبه.وفي ثمانينيات القرن الماضي، خلال عهد الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد، تم حذف مقطع الوعيد لفرنسا من النشيد الوطني الجزائري، ولكن تمت إعادة إدراجه نهائياً في عام 1995 بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال، بحسب موقع "عربي بوست". وفي عام 2007، خلال حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، صدر قرار رسمي بحذف المقطع الثالث من النشيد الوطني الجزائري نهائياً من الكتب المدرسية، مما أثار استياء شعبيا واسعا في الجزائر. ولكن في عام 2023، أقر الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون بإعادة إدراج المقطع الثالث إلى النشيد الوطني الجزائري.يشار إلى أنه في 27 يونيو/حزيران، خلال عملية تفتيش لسيارة في ضواحي باريس في نانتير، قامت الشرطة بإطلاق النار وقتلت شابًا من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا يُزعم أنه رفض الامتثال لأوامرهم.وأدت هذه الحادثة إلى موجة من الاحتجاجات التي تطورت لاحقًا إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية، مصحوبة بنهب واشتباكات مع الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20230630/الخارجية-الجزائرية-نتابع-باهتمام-بالغ-قضية-وفاة-مواطن-بشكل-وحشي-في-فرنسا-1078622510.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_157:0:1838:1261_1920x0_80_0_0_fe95273cde143c7d5eb4ea9bb335c7a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار, عبد المجيد تبون
العالم العربي, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار, عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري وقائد الجيش يرددان لأول مرة النشيد الوطني "بكلمات تحذير لفرنسا"... فيديو

10:47 GMT 08.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أقيمت فعاليات أول احتفالية رسمية لاستقلال الجزائر في الذكرى الـ61، وعُزف النشيد الوطني الجزائري كاملا.
شارك في هذه المناسبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية والمدنية.
وظهر رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، يُردد كلمات الجزء المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني الجزائري، والذي يعتبر وعيداً لفرنسا: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب.. وطويناه كما يطوى الكتاب.. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب.. فاستعدي وخذي منا الجواب".
وسبق ذلك صدور مرسوم رئاسي، في مايو/أيار 2023، يطالب بإعادة إدراج النص المحذوف الذي يهاجم فرنسا في النشيد الوطني الجزائري، وأن يُعزف النشيد بصيغته الكاملة وبمقاطعه الخمسة (كلمات وموسيقى) في المناسبات السياسية والعسكرية.
يذكر أنه قبل توقيع اتفاقيات "إيفيان" بين فرنسا والحكومة الجزائرية المؤقتة في عام 1962 والتي أدت إلى اعتراف الجزائر بالاستقلال، اعترض الوفد الفرنسي المفاوض على كلمات الجزء الثالث من النشيد الوطني الجزائري وطلب حذفه نهائياً، لكن لم يتم الموافقة على طلبه.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، خلال عهد الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد، تم حذف مقطع الوعيد لفرنسا من النشيد الوطني الجزائري، ولكن تمت إعادة إدراجه نهائياً في عام 1995 بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال، بحسب موقع "عربي بوست".
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
الخارجية الجزائرية: نتابع باهتمام بالغ قضية وفاة مواطن "بشكل وحشي" في فرنسا
30 يونيو, 10:17 GMT
وفي عام 2007، خلال حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، صدر قرار رسمي بحذف المقطع الثالث من النشيد الوطني الجزائري نهائياً من الكتب المدرسية، مما أثار استياء شعبيا واسعا في الجزائر. ولكن في عام 2023، أقر الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون بإعادة إدراج المقطع الثالث إلى النشيد الوطني الجزائري.
يشار إلى أنه في 27 يونيو/حزيران، خلال عملية تفتيش لسيارة في ضواحي باريس في نانتير، قامت الشرطة بإطلاق النار وقتلت شابًا من أصل جزائري يبلغ من العمر 17 عامًا يُزعم أنه رفض الامتثال لأوامرهم.
وأدت هذه الحادثة إلى موجة من الاحتجاجات التي تطورت لاحقًا إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية، مصحوبة بنهب واشتباكات مع الشرطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала