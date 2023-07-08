https://sputnikarabic.ae/20230708/السعودية-تكشف-مدى-إمكانية-السفر-المباشر-من-المملكة-إلى-إيران-1078848967.html

السعودية تكشف مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران

السعودية تكشف مدى إمكانية السفر المباشر من المملكة إلى إيران

كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، "مدى إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران"، وتحديدا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين في مارس/آذار... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت المديرية العامة للجوازات، إنه "في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية للجوازات"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى أن "المديرية العامة للجوازات أكدت في وقت سابق أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني وحساب "الجوازات" في منصات "إنستغرام" و"سنابشات" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، فضلا عن حساب خدمة العملاء في "تويتر".وكان رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد محمدي بخش، أعلن عن مفاوضات مع نظيره السعودي بعد انتهاء مراسم الحج، بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن المسؤول قوله إن مفاوضات واستشارات تُجرى لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين إيران والسعودية.وأضاف رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أنه دعا نظيره السعودي لزيارة إيران للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين.يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قام بزيارة العاصمة الإيرانية طهران في الآونة الأخيرة، بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وفتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

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