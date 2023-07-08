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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تحث-الولايات-المتحدة-على-عدم-تسييس-أنشطة-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1078845740.html
سفارة روسيا تدعو واشنطن لعدم لعب ورقة "عداء روسيا" وتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سفارة روسيا تدعو واشنطن لعدم لعب ورقة "عداء روسيا" وتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
طالبت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعدم استغلال بطاقة معادة روسيا وعدم تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T04:13+0000
2023-07-08T04:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: "بدلاً من استغلال "البطاقة المعادية لروسيا"، نوصي الجانب الأمريكي بإثبات التزامه الحقيقي بالنوايا الحسنة التي يعلن عنها بالأفعال، وعلى وجه التحديد - وقف تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم تحويلها إلى أداة لمواجهة الدول التي لا تنال إعجاب واشنطن".وكما جاء في البيان، تتحطم نداءات الولايات المتحدة لتحرير العالم من رعب استخدام الأسلحة القاتلة في قرار تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا.وأضافت الخارجية الروسية: "ببساطة، لا يهم السلطات الأمريكية اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص العاقلين الذين يشعرون بالقلق إزاء التوقعات المتعلقة بحجم الضحايا بين السكان المدنيين".وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.والجمعة أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق عليها في عام 1993 وبدأ تنفيذها في عام 1997، منحت الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام لتدمير جميع أسلحة وذخائر الحربية الكيميائية.وقد قامت الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق بالفعل بتدمير مخزوناتها، وفقًا لفيرناندو آرياس، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وذلك في شهر مايو/أيار الماضي. وقد دمرت روسيا ترسانتها الكيميائية بالكامل في 27 سبتمبر/أيلول 2017.
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-الولايات-المتحدة-دمرت-جميع-أسلحتها-الكيميائية-1078842821.html
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

سفارة روسيا تدعو واشنطن لعدم لعب ورقة "عداء روسيا" وتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

04:13 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 04:24 GMT 08.07.2023)
© AFP 2023 / Shawn Thew / السفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew /
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طالبت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعدم استغلال بطاقة معادة روسيا وعدم تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: "بدلاً من استغلال "البطاقة المعادية لروسيا"، نوصي الجانب الأمريكي بإثبات التزامه الحقيقي بالنوايا الحسنة التي يعلن عنها بالأفعال، وعلى وجه التحديد - وقف تسييس نشاط منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم تحويلها إلى أداة لمواجهة الدول التي لا تنال إعجاب واشنطن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
بايدن: الولايات المتحدة دمرت جميع أسلحتها الكيميائية
أمس, 22:11 GMT
وكما جاء في البيان، تتحطم نداءات الولايات المتحدة لتحرير العالم من رعب استخدام الأسلحة القاتلة في قرار تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا.
وأضافت الخارجية الروسية: "ببساطة، لا يهم السلطات الأمريكية اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص العاقلين الذين يشعرون بالقلق إزاء التوقعات المتعلقة بحجم الضحايا بين السكان المدنيين".
وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة قد دمرت تمامًا مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وذلك للوفاء بالتزام بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدوما الروسي يعد واشنطن بالانتقام ردا على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
00:44 GMT
والجمعة أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تم الاتفاق عليها في عام 1993 وبدأ تنفيذها في عام 1997، منحت الولايات المتحدة حتى 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام لتدمير جميع أسلحة وذخائر الحربية الكيميائية.
وقد قامت الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق بالفعل بتدمير مخزوناتها، وفقًا لفيرناندو آرياس، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وذلك في شهر مايو/أيار الماضي. وقد دمرت روسيا ترسانتها الكيميائية بالكامل في 27 سبتمبر/أيلول 2017.
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