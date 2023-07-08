https://sputnikarabic.ae/20230708/العراق-وإيران-يوقعان-مذكرة-تعاون-صحي-1078849124.html
العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون صحي
العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون صحي
وقّع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T07:14+0000
2023-07-08T07:14+0000
2023-07-08T07:14+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/03/1050029316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6107aa85b0678e41c5d4f3384c7106f.jpg
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن المذكرة تضمنت العديد من الملفات المهمة بينها تطوير الصناعات الدوائية المحلية وتبادل التجارب الصحية والأطباء، بالإضافة إلى العمل المشترك في المجالات الدولية.وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، بنظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.وأفادت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الرسمي، صباح أمس الجمعة، بأن فؤاد حسين التقى مع عبد اللهيان على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة "عدم الانحياز"، الذي عُقد في أذربيجان من 5-6 يوليو/تموز الجاري.وأكدت أن الطرفين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الاستراتيجي بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في وقت أشار فؤاد حسين إلى وجوب استقرار العلاقات في منطقة الشرق الأوسط لكونه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة ككل.من جانبه، أكد عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، معربا عن شكره للعراق لدورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أمس الخميس، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230705/العراق-يقترح-على-إيران-التعامل-بالدينار-بدلا-من-الدولار-1078743661.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/03/1050029316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bf25490537b170452728717f9439b114.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العراق وإيران يوقعان مذكرة تعاون صحي
تابعنا عبر
وقّع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون الصحي مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، إن المذكرة تضمنت العديد من الملفات المهمة بينها تطوير الصناعات الدوائية المحلية وتبادل التجارب الصحية والأطباء، بالإضافة إلى العمل المشترك في المجالات الدولية.
وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، بنظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية على موقعها
الرسمي، صباح أمس الجمعة، بأن فؤاد حسين التقى مع عبد اللهيان على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة "عدم الانحياز"، الذي عُقد في أذربيجان من 5-6 يوليو/تموز الجاري.
وأكدت أن الطرفين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الاستراتيجي بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في وقت أشار فؤاد حسين إلى وجوب استقرار العلاقات في منطقة الشرق الأوسط لكونه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة ككل.
من جانبه، أكد عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، معربا عن شكره للعراق لدورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية
.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، أمس الخميس، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة
في البنك العراقي.