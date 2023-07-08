https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-بلدة-شيبيكينو-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1078844864.html
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تطلق قذائف على مدينة شيبيكينو بالمقاطعة. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T01:45+0000
2023-07-08T01:45+0000
2023-07-08T01:51+0000
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وقال غلادكوف في قناة تيليغرام، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وأن أحد القذائف أصاب سوقًا محليًا.وأكد حاكم المقاطعة أن الخدمات العاجلة والطوارئ تعمل على التعامل مع الأضرار، موضحا أن أحد القذائف أصاب سوقًا مركزيًا، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتعمل أيضًا على إخماد حريق في مستودع للخضروات وسيارة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230625/قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1078467848.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية
01:45 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تطلق قذائف على مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.
وقال غلادكوف في قناة تيليغرام، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وأن أحد القذائف أصاب سوقًا محليًا.
وأكد حاكم المقاطعة أن الخدمات العاجلة والطوارئ تعمل على التعامل مع الأضرار، موضحا أن أحد القذائف أصاب سوقًا مركزيًا، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتعمل أيضًا على إخماد حريق في مستودع للخضروات وسيارة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.