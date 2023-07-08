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المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-بلدة-شيبيكينو-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1078844864.html
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية
القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تطلق قذائف على مدينة شيبيكينو بالمقاطعة. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T01:45+0000
2023-07-08T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال غلادكوف في قناة تيليغرام، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وأن أحد القذائف أصاب سوقًا محليًا.وأكد حاكم المقاطعة أن الخدمات العاجلة والطوارئ تعمل على التعامل مع الأضرار، موضحا أن أحد القذائف أصاب سوقًا مركزيًا، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتعمل أيضًا على إخماد حريق في مستودع للخضروات وسيارة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230625/قوات-الدفاع-الجوي-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-بيلغورود-1078467848.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية

01:45 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تطلق قذائف على مدينة شيبيكينو بالمقاطعة.
وقال غلادكوف في قناة تيليغرام، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن، وأن أحد القذائف أصاب سوقًا محليًا.
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وأكد حاكم المقاطعة أن الخدمات العاجلة والطوارئ تعمل على التعامل مع الأضرار، موضحا أن أحد القذائف أصاب سوقًا مركزيًا، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتعمل أيضًا على إخماد حريق في مستودع للخضروات وسيارة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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