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الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الروسية-تحبط-9-هجمات-أوكرانية-وتحيد-500-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1078854998.html
القوات الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية على محور دونستيك وتحيد 800 عسكري أوكراني
القوات الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية على محور دونستيك وتحيد 800 عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من صد 9 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت 500 عسكري أوكراني على محور دونيتسك. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T11:24+0000
2023-07-08T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 9 هجمات للعدو في مناطق دروجبا وسيفيرنوي ومارينكا وبيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تحيد ما يصل إلى 500 جندي أوكراني، وتدمير ثلاث دبابات، وست مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "إم- 109 بالادين"، ومدفع هاوتزر "دي 30" على هذا الاتجاه.وأشار البيان إلى أنه تم تحييد 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز" هجوم للعدو في منطقة متوطنة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم قمع أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك.بالإضافة إلى ذلك تم تحيد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدافعي هاوتزر "دي 30".
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القوات الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية على محور دونستيك وتحيد 800 عسكري أوكراني

11:24 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 08.07.2023)
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راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من صد 9 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية وحيدت 500 عسكري أوكراني على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 9 هجمات للعدو في مناطق دروجبا وسيفيرنوي ومارينكا وبيرفومايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم تحيد ما يصل إلى 500 جندي أوكراني، وتدمير ثلاث دبابات، وست مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "إم- 109 بالادين"، ومدفع هاوتزر "دي 30" على هذا الاتجاه.
وأشار البيان إلى أنه تم تحييد 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز" هجوم للعدو في منطقة متوطنة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك.
بالإضافة إلى ذلك تم تحيد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدافعي هاوتزر "دي 30".
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