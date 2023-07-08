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المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/المدفعية-الروسية-تدمر-عربتين-عسكريتين-مشاة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078845064.html
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية قد دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T02:05+0000
2023-07-08T02:14+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات متقدمة من تجمع 'فستوك'، بدعم من المدفعية، تجمعاً لعناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وتم تدمير مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في منطقة زولوتوي نيفا، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين مشاة في منطقة نيسكوتشني".وأضاف تشيخوف أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش أحبطت محاولات وحدة من القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق ماكاروفكا وشمال غرب نوفودونيتسك.وأوضح تشيخوف: ووفقًا لتصريحه، تصدت وحدات البنادق الآلية لهجوم قوات مشاة العدو في منطقة رابوتينو ولوبكوفو على محور زابوروجيه، وبعد تكبدهم خسائر، انسحبوا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-بلدة-شيبيكينو-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1078844864.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-7-مناطق-أوكرانية--1078843484.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

02:05 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية قد دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون وعربتين عسكريتين مشاة على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات متقدمة من تجمع 'فستوك'، بدعم من المدفعية، تجمعاً لعناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وتم تدمير مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في منطقة زولوتوي نيفا، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين مشاة في منطقة نيسكوتشني".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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01:45 GMT
وأضاف تشيخوف أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش أحبطت محاولات وحدة من القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق ماكاروفكا وشمال غرب نوفودونيتسك.
وأوضح تشيخوف:
"تم تدمير ناقلة جند مدرعة وعربة عسكرية مصفحة، وتم القضاء على عناصر من القوات الأوكرانية".
ووفقًا لتصريحه، تصدت وحدات البنادق الآلية لهجوم قوات مشاة العدو في منطقة رابوتينو ولوبكوفو على محور زابوروجيه، وبعد تكبدهم خسائر، انسحبوا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:45 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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