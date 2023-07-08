https://sputnikarabic.ae/20230708/المدفعية-الروسية-تدمر-عربتين-عسكريتين-مشاة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078845064.html
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية قد دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T02:05+0000
2023-07-08T02:05+0000
2023-07-08T02:14+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_76a517a30b38210ef4ea19299ee6610b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات متقدمة من تجمع 'فستوك'، بدعم من المدفعية، تجمعاً لعناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وتم تدمير مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في منطقة زولوتوي نيفا، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين مشاة في منطقة نيسكوتشني".وأضاف تشيخوف أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش أحبطت محاولات وحدة من القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق ماكاروفكا وشمال غرب نوفودونيتسك.وأوضح تشيخوف: ووفقًا لتصريحه، تصدت وحدات البنادق الآلية لهجوم قوات مشاة العدو في منطقة رابوتينو ولوبكوفو على محور زابوروجيه، وبعد تكبدهم خسائر، انسحبوا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/القوات-الأوكرانية-تقصف-بالمدفعية-بلدة-شيبيكينو-بمقاطعة-بيلغورود-الروسية-1078844864.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-7-مناطق-أوكرانية--1078843484.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101849/43/1018494331_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_1deb5b3a1f4b075e9f65669c15ac008e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
02:05 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 02:14 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية قد دمرت مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقماً لمدفعية الهاون وعربتين عسكريتين مشاة على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وصرح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك
": "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات متقدمة من تجمع 'فستوك'، بدعم من المدفعية، تجمعاً لعناصر مسلحة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وتم تدمير مركبات تقل قوات أوكرانية وطاقم قذائف الهاون في منطقة زولوتوي نيفا، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين مشاة في منطقة نيسكوتشني".
وأضاف تشيخوف أن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش أحبطت محاولات وحدة من القوات الأوكرانية لتنفيذ عملية انتقال في مواقع في منطقة شرق ماكاروفكا وشمال غرب نوفودونيتسك.
"تم تدمير ناقلة جند مدرعة وعربة عسكرية مصفحة، وتم القضاء على عناصر من القوات الأوكرانية".
ووفقًا لتصريحه، تصدت وحدات البنادق الآلية لهجوم قوات مشاة العدو في منطقة رابوتينو ولوبكوفو على محور زابوروجيه، وبعد تكبدهم خسائر، انسحبوا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.