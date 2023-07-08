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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الولايات-المتحدة-تصف-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-بأنه-أسوأ-من-قتل-المدنيين-1078845568.html
الولايات المتحدة تصف انتصار روسيا في أوكرانيا بأنه أسوأ من قتل المدنيين
الولايات المتحدة تصف انتصار روسيا في أوكرانيا بأنه أسوأ من قتل المدنيين
قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، إن الجانب الإنساني في استخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا لا يفوق رغبتنا في عدم السماح بانتصار... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T03:42+0000
2023-07-08T03:43+0000
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كول في إحاطة صحفية في البنتاغون: "أنا قلق بشأن الظروف الإنسانية، ولكن الأمر أسوأ بالنسبة للمدنيين في أوكرانيا إذا انتصرت روسيا، لذا من المهم أن لا ينتصروا".وأكد كول أن الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف بقدر الاحتياج، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية حديثة ذات معدل فشل منخفض.وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تصف انتصار روسيا في أوكرانيا بأنه أسوأ من قتل المدنيين

03:42 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 03:43 GMT 08.07.2023)
© flickr.com / Rudi Rietالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© flickr.com / Rudi Riet
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قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، إن الجانب الإنساني في استخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا لا يفوق رغبتنا في عدم السماح بانتصار روسيا في الصراع.
وقال كول في إحاطة صحفية في البنتاغون: "أنا قلق بشأن الظروف الإنسانية، ولكن الأمر أسوأ بالنسبة للمدنيين في أوكرانيا إذا انتصرت روسيا، لذا من المهم أن لا ينتصروا".
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدوما الروسي يعد واشنطن بالانتقام ردا على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
00:44 GMT
وأكد كول أن الولايات المتحدة تعتزم دعم كييف بقدر الاحتياج، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية حديثة ذات معدل فشل منخفض.
وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
بايدن: قرار تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا كان "صعبا"
أمس, 20:33 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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