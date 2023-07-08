https://sputnikarabic.ae/20230708/بايدن-من-السابق-لأوانه-حل-قضية-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1078847160.html
بايدن: من السابق لأوانه حل قضية عضوية أوكرانيا في الناتو
بايدن: من السابق لأوانه حل قضية عضوية أوكرانيا في الناتو
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب الصراع مع روسيا وعدم امتثالها لمعايير العضوية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T05:32+0000
2023-07-08T05:32+0000
2023-07-08T05:32+0000
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ووعد بايدن بمساعدة الأوكرانيين على الاستعداد للمشاركة في التحالف وأعرب عن استعداده لتزويدهم بضمانات أمنية للفترة الانتقالية.وقال: "لقد تحدثت بالتفصيل مع فلاديمير زيلينسكي حول هذا الأمر، بأن الولايات المتحدة ستكون جاهزة، أثناء استمرار العملية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتوفير الأمن، بالإضافة إلى الأمن الذي نقدمه لإسرائيل... إذا كان هناك اتفاق، وقف إطلاق نار، اتفاق سلام".وأضاف في مقابلة مع "سي إن إن": "لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه طرح تصويت الآن (حول مسألة عضوية أوكرانيا)، لأن هناك مطالب أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بإرساء الديمقراطية".وتابع بايدن: "لا يوجد إجماع بين أعضاء الحلف على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، في خضم الحرب، لأن ذلك سيعني دخولهم جميعًا في صراع مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أعاد التأكيد على ثبات سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.وقال بايدن: "أعتقد أننا يجب أن نقدم طريقا معقولا لروسيا... عذرا، أوكرانيا، حتى تتمكن من تلبية متطلبات الانضمام إلى الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الناتو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بايدن: من السابق لأوانه حل قضية عضوية أوكرانيا في الناتو
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب الصراع مع روسيا وعدم امتثالها لمعايير العضوية.
ووعد بايدن بمساعدة الأوكرانيين على الاستعداد للمشاركة في التحالف وأعرب عن استعداده لتزويدهم بضمانات أمنية للفترة الانتقالية.
وقال: "لقد تحدثت بالتفصيل مع فلاديمير زيلينسكي حول هذا الأمر، بأن الولايات المتحدة ستكون جاهزة، أثناء استمرار العملية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتوفير الأمن، بالإضافة إلى الأمن الذي نقدمه لإسرائيل... إذا كان هناك اتفاق، وقف إطلاق نار، اتفاق سلام".
وأضاف في مقابلة مع "سي إن إن": "لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه طرح تصويت الآن (حول مسألة عضوية أوكرانيا)، لأن هناك مطالب أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بإرساء الديمقراطية".
وتابع بايدن: "لا يوجد إجماع بين أعضاء الحلف على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، في خضم الحرب، لأن ذلك سيعني دخولهم جميعًا في صراع مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أعاد التأكيد على ثبات سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.
وقال بايدن: "أعتقد أننا يجب أن نقدم طريقا معقولا لروسيا... عذرا، أوكرانيا، حتى تتمكن من تلبية متطلبات الانضمام إلى الناتو".