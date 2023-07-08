عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ "هيمارس" في اتجاه دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230708/خبيرة-سياسية-تعلق-على-كلام-أردوغان-بشأن-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078856360.html
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
اعتقدت الخبيرة السياسية والمستشرقة الروسية، إيلينا سوبونينا، أن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مهم بالنسبة لموسكو كوسيط في الصراع الأوكراني، وتصريحاته عن... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T12:47+0000
2023-07-08T12:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101884/54/1018845445_0:0:3325:1870_1920x0_80_0_0_62877a64d0cbf255f6aa2e242f42e29a.jpg
وقالت سوبونينا لوكالة "سبوتنيك": "تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، ودور تركيا كوسيط مطلوب، وموسكو مهتمة بذلك، وأردوغان نفسه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على العلاقات مع روسيا".وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء يوم أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-لأوكرانيا-الحق-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078842381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101884/54/1018845445_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e1664513b5259b8fcbdac50e453320c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

12:47 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovجنود أمريكيون في بلغاريا
جنود أمريكيون في بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
تابعنا عبرTelegramNabd
اعتقدت الخبيرة السياسية والمستشرقة الروسية، إيلينا سوبونينا، أن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مهم بالنسبة لموسكو كوسيط في الصراع الأوكراني، وتصريحاته عن حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا هي إلى حد ما مجاملة قبل قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز.
وقالت سوبونينا لوكالة "سبوتنيك": "تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، ودور تركيا كوسيط مطلوب، وموسكو مهتمة بذلك، وأردوغان نفسه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على العلاقات مع روسيا".

وتابعت: "تصريح أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لا يعني شيئًا على الإطلاق، فهذه كلمات من باب المجاملة عشية قمة الناتو في فيلنيوس. لكن أردوغان سياسي متمرس، فهو يدرك أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو لأن الصراع مستمر على أراضيها".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى "الناتو"
أمس, 21:52 GMT
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء يوم أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала