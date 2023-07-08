https://sputnikarabic.ae/20230708/خبيرة-سياسية-تعلق-على-كلام-أردوغان-بشأن-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078856360.html
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
اعتقدت الخبيرة السياسية والمستشرقة الروسية، إيلينا سوبونينا، أن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مهم بالنسبة لموسكو كوسيط في الصراع الأوكراني، وتصريحاته عن... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T12:47+0000
2023-07-08T12:47+0000
2023-07-08T12:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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وقالت سوبونينا لوكالة "سبوتنيك": "تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، ودور تركيا كوسيط مطلوب، وموسكو مهتمة بذلك، وأردوغان نفسه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على العلاقات مع روسيا".وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء يوم أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-لأوكرانيا-الحق-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078842381.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
خبيرة سياسية تعلق على كلام أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
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اعتقدت الخبيرة السياسية والمستشرقة الروسية، إيلينا سوبونينا، أن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مهم بالنسبة لموسكو كوسيط في الصراع الأوكراني، وتصريحاته عن حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا هي إلى حد ما مجاملة قبل قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز.
وقالت سوبونينا لوكالة "سبوتنيك": "تركيا تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، ودور تركيا كوسيط مطلوب، وموسكو مهتمة بذلك، وأردوغان نفسه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على العلاقات مع روسيا".
وتابعت: "تصريح أردوغان بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لا يعني شيئًا على الإطلاق، فهذه كلمات من باب المجاملة عشية قمة الناتو في فيلنيوس. لكن أردوغان سياسي متمرس، فهو يدرك أن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو لأن الصراع مستمر على أراضيها".
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد المحادثات الثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعُقدت المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء يوم أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.