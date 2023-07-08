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خبير استخباراتي أمريكي: تسليم القنابل العنقودية إلى كييف نفاق
خبير استخباراتي أمريكي: تسليم القنابل العنقودية إلى كييف نفاق
صرح الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق، فيل جيرالدي، لوكالة "سبوتنيك" بأن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يدل على نفاق واشنطن، فهذا... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T06:09+0000
2023-07-08T06:09+0000
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وقال جيرالدي، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات التابع للقوات المسلحة الأمريكية: "هذا يدل مرة أخرى على نفاق إدارة بايدن، التي نددت في وقت مبكر من العام الماضي باستخدام مثل هذه الأسلحة المنسوبة إلى روسيا".وتابع: "الذخائر العنقودية لن تضمن النصر لأوكرانيا، التي تخسر هجومًا مضادًا مدعومًا بنشاط من قبل الناتو، وأوروبا والولايات المتحدة، ولكنها ستقتل السكان المدنيين، وأجزاؤها الغير المنفجرة ستكون لعنة على الأراضي الزراعية لسنوات عديدة".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/-الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-التدريب-القتالي-للعسكريين-في-التشكيلات-الجديدة-1078846290.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, حصري, روسيا

خبير استخباراتي أمريكي: تسليم القنابل العنقودية إلى كييف نفاق

06:09 GMT 08.07.2023
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قذائف مدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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حصري
صرح الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق، فيل جيرالدي، لوكالة "سبوتنيك" بأن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يدل على نفاق واشنطن، فهذا لن يساعد كييف في ساحة المعركة، لكنه سيعرض حياة السكان المدنيين للخطر.
وقال جيرالدي، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات التابع للقوات المسلحة الأمريكية: "هذا يدل مرة أخرى على نفاق إدارة بايدن، التي نددت في وقت مبكر من العام الماضي باستخدام مثل هذه الأسلحة المنسوبة إلى روسيا".
وتابع: "الذخائر العنقودية لن تضمن النصر لأوكرانيا، التي تخسر هجومًا مضادًا مدعومًا بنشاط من قبل الناتو، وأوروبا والولايات المتحدة، ولكنها ستقتل السكان المدنيين، وأجزاؤها الغير المنفجرة ستكون لعنة على الأراضي الزراعية لسنوات عديدة".

وأشار جيرالدي إلى أن الولايات المتحدة لم توقع اتفاقيات دولية تحظر الأسلحة، والتي يعد معظم الدول استخدامها جريمة حرب، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية.

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وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
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