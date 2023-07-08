https://sputnikarabic.ae/20230708/دراسة-التفاؤل-يحسن-عمل-اللقاحات-وتحذير-من-الإفراط-فيه-1078855326.html

دراسة: التفاؤل يحسن عمل اللقاحات... وتحذير من الإفراط فيه

دراسة: التفاؤل يحسن عمل اللقاحات... وتحذير من الإفراط فيه

سلطت دراسة حديثة الضوء على دور مشاعر التفاؤل في تحسين الصحة العامة وجهاز المناعة للقاحات والأدوية بشكل عام، محذرة في الوقت ذاته من الإفراط في التفاؤل المؤدي... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T11:59+0000

2023-07-08T11:59+0000

2023-07-08T11:59+0000

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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن التفاؤل يؤدي بالفعل إلى إطالة العمر لأنه يحد من مخاطر صحية جسيمة مثل الأورام والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.أوضحت الدراسات أن المتفائلين ينتجون أجساما مضادة بنسبة 73% أكثر بعد حصولهم على لقاح التهاب الكبد "ب"، وفقا لمسح أجرته جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت ماريا كاتينا كواتروباني، أستاذة علم النفس الإكلينيكي والمديرة العلمية لمركز البحوث والتدخل النفسي في جامعة ميسينا: "إن تأثير الحالة النفسية على جهاز المناعة واضحة، حيث ثبت لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، نتائج أفضل بكثير لدى المتفائلين لأن الاستجابة المناعية تحفز العلاج على العمل بشكل أكبر".كان التأثير أكثر وضوحا لدى كبار السن، وفقا لمسح آخر أجرته ماريا كاتينا كواتروباني، التي تقول إن "أولئك الذين يميلون بشكل طبيعي إلى الانهزامية كانوا أكثر عرضة للإصابة، بل إنهم يصيبون أفراد الأسرة بنظرتهم التشاؤمية".من ناحية أخرى، لاحظت الباحثة روزالبا هيرنانديز من جامعة أوربانا شامبين في إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أن التشاؤم يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول ومستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.وتشير هيرنانديز إلى أن "المتشائمين أكثر خمولا ويدخنون أكثر ويزيد وزنهم في أغلب الأحيان"، كما أنهم أكثر عرضة لإجراء جراحات الأوعية المتكررة، بينما توصل آلان روزانسكي ، من قسم أمراض القلب في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، الذي حلل 15 دراسة على نحو 230 ألف شخص، إلى أن المتفائلين لديهم احتمال أقل بنسبة 35% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.فعدم الاعتراف بالمشكلات في الواقع يجعل من المستحيل حلها ويزيدها سوءا، علاوة على ذلك، كما يؤكد إنريكو زانالدا ، رئيس الجمعية الإيطالية للطب النفسي، فإن "التفاؤل المفرط يصبح وسيلة لإهمال المسؤولية وبالتالي عدم إدراك المخاطر، ما يمكن أن يعرضك لحوادث السيارات والمخاطر المتنوعة، باختصار، يجب أن نتمتع بنظرة متفائلة للمستقبل مصحوبة بوعي للمخاطر المحيطة ومسؤولية عن تجنبها قدر الإمكان.

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