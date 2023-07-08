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https://sputnikarabic.ae/20230708/دراسة-تكشف-عن-أطعمة-دفاعية-تحمي-قلب-الإنسان-من-خطر-شديد-1078857092.html
دراسة تكشف عن "أطعمة دفاعية" تحمي قلب الإنسان من خطر شديد
دراسة تكشف عن "أطعمة دفاعية" تحمي قلب الإنسان من خطر شديد
توصلت دراسة جديدة بقيادة باحثين كنديين من عدة مناطق في جميع أنحاء العالم إلى أن عدم تناول ما يكفي من 6 أطعمة رئيسية، قد يكون مرتبطا بخطر شديد على قلب الإنسان... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "سي تي في نيوز"، جاء ذلك في مقال نشره باحثون من معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، في كندا، في دورية القلب الأوروبية.بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة يمكن أن يساعد أيضا في تقليل هذه المخاطر الصحية.تضمنت النتائج التي توصلوا إليها أبحاثا من دراسات مختلفة شملت 245000 شخصا في 80 دولة مختلفة.كيف تدمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائيينصح مؤلفو الدراسة باتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE.ووفقا لهذا النظام الغذائي، يُنصح الأشخاص بتناول متوسط يومي من حصتين إلى 3 حصص من الفاكهة، و 2 إلى 3 حصص من الخضار، وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان.يشمل هذا أيضا 3 إلى 4 حصص من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك أسبوعيا. أما بالنسبة للحبوب الكاملة واللحوم الحمراء أو الدواجن، فيوصى بتناول حصة واحدة من كل نوع من الأطعمة في اليوم.يذكر أنه حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 17.9 مليون شخص يموتون بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل عام. ويمثل هذا ما يقرب من 32% من جميع الوفيات عالميا، منها 85% كانت جميعها مرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/لماذا-نجد-صعوبة-في-مقاومة-الشوكولاتة-ورقائق-البطاطس؟-1077981252.html
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منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الصحة, أخبار العالم الآن, الأخبار

دراسة تكشف عن "أطعمة دفاعية" تحمي قلب الإنسان من خطر شديد

13:07 GMT 08.07.2023
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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توصلت دراسة جديدة بقيادة باحثين كنديين من عدة مناطق في جميع أنحاء العالم إلى أن عدم تناول ما يكفي من 6 أطعمة رئيسية، قد يكون مرتبطا بخطر شديد على قلب الإنسان قد يؤدي إلى الوفاة.
وحسب موقع "سي تي في نيوز"، جاء ذلك في مقال نشره باحثون من معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر في هاميلتون، في كندا، في دورية القلب الأوروبية.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يستهلكون الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم كانوا قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة يمكن أن يساعد أيضا في تقليل هذه المخاطر الصحية.
تضمنت النتائج التي توصلوا إليها أبحاثا من دراسات مختلفة شملت 245000 شخصا في 80 دولة مختلفة.
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كيف تدمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي

ينصح مؤلفو الدراسة باتباع نظام غذائي صحي مثالي، يُطلق عليه اسم PURE.
ووفقا لهذا النظام الغذائي، يُنصح الأشخاص بتناول متوسط يومي من حصتين إلى 3 حصص من الفاكهة، و 2 إلى 3 حصص من الخضار، وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان.
يشمل هذا أيضا 3 إلى 4 حصص من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك أسبوعيا.
أما بالنسبة للحبوب الكاملة واللحوم الحمراء أو الدواجن، فيوصى بتناول حصة واحدة من كل نوع من الأطعمة في اليوم.
يذكر أنه حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 17.9 مليون شخص يموتون بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل عام.
ويمثل هذا ما يقرب من 32% من جميع الوفيات عالميا، منها 85% كانت جميعها مرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
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