https://sputnikarabic.ae/20230708/رئيس-مجموعة-الصداقة-الجزائرية-الإيرانية-لـسبوتنيك-نترقب-نقلة-نوعية-في-العلاقات-بين-البلدين-1078863246.html
رئيس مجموعة "الصداقة" الجزائرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": نترقب نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين
رئيس مجموعة "الصداقة" الجزائرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": نترقب نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين
قال موسى خرفي، رئيس مجموعة "الصداقة" البرلمانية (الجزائرية - الإيرانية)، إن العلاقات بين بلاده وطهران لم تكن كسائر العلاقات مع الدول العربية في الفترة الماضية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T14:27+0000
2023-07-08T14:27+0000
2023-07-08T14:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_245be5e465eb6d153d159d6a652325b0.jpg
وكانت إيران من أوائل الدول المعترفة باستقلال الجزائر عام 1962، وترجمته بفتح سفارتها في الجزائر، ثم تطورت العلاقات بالوساطة الجزائرية الناجحة في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، عام 1975، بين العراق وإيران في الصراع الحدودي بشأن شط العرب.وأضاف خرفي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتصالات بين البلدين ظلت قائمة على عكس الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن الفترة المقبلة بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا على مستوى التبادلات التجارية، فضلا عن رفع قيمة الاستثمارات في البلدين.ووفق رئيس مجموعة الصداقة، فإن التعاون المرتقب يشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.وتابع: "الجزائر تسعى للتحرر الاقتصادي من الجانب الأوروبي الذي كبلها لسنوات طويلة، وتتخذ خطوات جادة للتقارب ورفع التعاون الاقتصادي مع دول مجموعة "بريكس"، ويمكنها استثمار علاقتها مع إيران في المجالات التي تتميز فيها طهران".وأشار موسى خرفي إلى أن حجم التعاون بين البلدين لا يمثل حجم العلاقة، لكنها مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة بشكل كبير.وشدد على استثمار العلاقات بين الجزائر وإيران من أجل الاستقرار والعمل ضمن رؤى واحدة تجاه بعض القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنه بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، أنه اتفق مع عبد اللهيان على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية الجزائرية تاريخية ومتميزة.وأشار عطاف إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني عضوية البلدين في مجموعة "بريكس".ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناءً على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وفي فبراير/ شباط 2019، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، رضا عامري، وجود مفاوضات متقدمة بين الجزائر وطهران بخصوص الاستثمارات الاقتصادية في مجالي صناعة السيارات والأدوية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-الجزائر-على-إلغاء-التأشيرات-السياسية-والخدمية-1078852412.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/إيران-تعين-سفيرا-جديدا-لها-في-الجزائر-1075026071.html
الجزائر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3067f3d2dddc24009643413e7f36a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, إيران, أخبار إيران
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, إيران, أخبار إيران
رئيس مجموعة "الصداقة" الجزائرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": نترقب نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين
تابعنا عبر
حصري
قال موسى خرفي، رئيس مجموعة "الصداقة" البرلمانية (الجزائرية - الإيرانية)، إن العلاقات بين بلاده وطهران لم تكن كسائر العلاقات مع الدول العربية في الفترة الماضية.
وكانت إيران من أوائل الدول المعترفة باستقلال الجزائر عام 1962، وترجمته بفتح سفارتها في الجزائر، ثم تطورت العلاقات بالوساطة الجزائرية الناجحة في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، عام 1975، بين العراق وإيران في الصراع الحدودي بشأن شط العرب.
وأضاف خرفي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتصالات بين البلدين
ظلت قائمة على عكس الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا على مستوى التبادلات التجارية، فضلا عن رفع قيمة الاستثمارات في البلدين.
ووفق رئيس مجموعة الصداقة، فإن التعاون المرتقب يشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وتابع: "الجزائر تسعى للتحرر الاقتصادي من الجانب الأوروبي الذي كبلها لسنوات طويلة، وتتخذ خطوات جادة للتقارب ورفع التعاون الاقتصادي مع دول مجموعة "بريكس"، ويمكنها استثمار علاقتها مع إيران
في المجالات التي تتميز فيها طهران".
وأشار موسى خرفي إلى أن حجم التعاون بين البلدين لا يمثل حجم العلاقة، لكنها مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة بشكل كبير.
وشدد على استثمار العلاقات بين الجزائر وإيران من أجل الاستقرار والعمل ضمن رؤى واحدة تجاه بعض القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الجزائري
، أحمد عطاف، إنه بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، أنه اتفق مع عبد اللهيان على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية الجزائرية تاريخية ومتميزة.
وأشار عطاف إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني عضوية البلدين في مجموعة "بريكس".
ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناءً على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وفي فبراير/ شباط 2019، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، رضا عامري، وجود مفاوضات متقدمة بين الجزائر وطهران بخصوص الاستثمارات الاقتصادية في مجالي صناعة السيارات والأدوية.