https://sputnikarabic.ae/20230708/روغوف-تزويد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-يؤدي-لبدء-صراع-عالمي-1078852859.html
روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي
روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نقل الولايات المتحدة الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى جولة... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:11+0000
2023-07-08T10:11+0000
2023-07-08T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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حصري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة، وبتعبير منافق يدعو إلى السلام".وأضاف: "الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح (الضحايا ستكون) الغالبية العظمى من السكان المدنيين".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/نائب-في-الدوما-الروسي-لدى-زيلينسكي-شيء-واحد-فقط-خلال-قمة-الناتو-الركوع-وتقبيل-أحذية-الجميع-1078851459.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري
روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي
10:11 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نقل الولايات المتحدة الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى جولة جديدة من الصراع وسقوط ضحايا من المدنيين.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة، وبتعبير منافق يدعو إلى السلام".
وأضاف: "الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح (الضحايا ستكون) الغالبية العظمى من السكان المدنيين".
ووفقا له، فإن القرار الأمريكي، هو خطوة أخرى من الأعمال العدائية لتتجاوز مساحة ما بعد أوكرانيا وبدء صراع إقليمي كبير مع إمكانية الوصول إلى صراع عالمي.
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.