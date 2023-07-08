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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/روغوف-تزويد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-يؤدي-لبدء-صراع-عالمي-1078852859.html
روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي
روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نقل الولايات المتحدة الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى جولة... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:11+0000
2023-07-08T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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حصري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة، وبتعبير منافق يدعو إلى السلام".وأضاف: "الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح (الضحايا ستكون) الغالبية العظمى من السكان المدنيين".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/نائب-في-الدوما-الروسي-لدى-زيلينسكي-شيء-واحد-فقط-خلال-قمة-الناتو-الركوع-وتقبيل-أحذية-الجميع-1078851459.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, حصري

روغوف: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يؤدي لبدء صراع عالمي

10:11 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Victor Antonyuk  / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
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حصري
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نقل الولايات المتحدة الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى جولة جديدة من الصراع وسقوط ضحايا من المدنيين.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الغرب خطوة بخطوة يرفع مستوى المواجهة، ويفعل ذلك كما لو كان بالصدفة، وبتعبير منافق يدعو إلى السلام".
وأضاف: "الذخائر العنقودية هي مستوى جديد من المواجهة والخسائر، ومن الواضح (الضحايا ستكون) الغالبية العظمى من السكان المدنيين".

ووفقا له، فإن القرار الأمريكي، هو خطوة أخرى من الأعمال العدائية لتتجاوز مساحة ما بعد أوكرانيا وبدء صراع إقليمي كبير مع إمكانية الوصول إلى صراع عالمي.

مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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08:50 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
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