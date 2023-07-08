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سوريا تلغي ‎اعتماد شبكة "بي بي سي" لعدم التزامها بالمعايير المهنية
سوريا تلغي ‎اعتماد شبكة "بي بي سي" لعدم التزامها بالمعايير المهنية
أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد شبكة "بي بي سي" البريطانية في سوريا، بدعوى عدم التزامها بالمعايير المهنية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T18:08+0000
2023-07-08T18:08+0000
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وذكرت وزارة الإعلام السورية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "قناة "بي بي سي" تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري، وعلى الرغم من تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".وأضافت: "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيّسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بريطانيا, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, بريطانيا, العالم

سوريا تلغي ‎اعتماد شبكة "بي بي سي" لعدم التزامها بالمعايير المهنية

18:08 GMT 08.07.2023
© SANAوزارة الإعلام السورية
وزارة الإعلام السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© SANA
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أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد شبكة "بي بي سي" البريطانية في سوريا، بدعوى عدم التزامها بالمعايير المهنية.
وذكرت وزارة الإعلام السورية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "قناة "بي بي سي" تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري، وعلى الرغم من تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".
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وأضافت: "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيّسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".
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