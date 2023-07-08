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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/سيناتور-أمريكي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يؤدي-إلى-حرب-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-1078846962.html
سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا
سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا
يعتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T05:15+0000
2023-07-08T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
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العالم
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وكتب بول في صفحته على "تويتر": "هذا خطأ تماما ويمكن أن يقودنا إلى حرب مع روسيا، وهو ما لا ينبغي لأحد أن يفعله".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يرى أنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب عدم كفاية معايير العضوية فيها والصراع المستمر مع روسيا. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع دعوة أوكرانيا إلى التحالف بعد قمة المنظمة يومي 11 و12 يوليو/تموز، لأن كييف بحاجة إلى العمل على إصلاحات للوفاء بمعايير التحالف.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/روسيا-تطالب-بعقد-اجتماع-جديد-لمجلس-الأمن-حول-تخريب-التيار-الشمالي-1078846114.html
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الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا

05:15 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 05:16 GMT 08.07.2023)
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Photo / NATO
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يعتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.
وكتب بول في صفحته على "تويتر": "هذا خطأ تماما ويمكن أن يقودنا إلى حرب مع روسيا، وهو ما لا ينبغي لأحد أن يفعله".

وعلق بول على اقتراح زميل في الحزب الجمهوري، السيناتور ليندسي غراهام، الذي قال إنه سيعمل مع ممثلي الحزبين الأمريكيين على قرار يدعو أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. وكتب بول: "لا أوافق تماما".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يرى أنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب عدم كفاية معايير العضوية فيها والصراع المستمر مع روسيا. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع دعوة أوكرانيا إلى التحالف بعد قمة المنظمة يومي 11 و12 يوليو/تموز، لأن كييف بحاجة إلى العمل على إصلاحات للوفاء بمعايير التحالف.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطالب بعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن حول تخريب "التيار الشمالي"
04:35 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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