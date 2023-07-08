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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/ضابط-أمريكي-القنابل-العنقودية-لن-تساعد-أوكرانيا-في-الصراع-1078846365.html
ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع
ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع
صرح المقدم في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن القنابل العنقودية التي ستقدمها واشنطن إلى كييف لن تساعد أوكرانيا على تغيير ميزان القوى بسبب نقص تدريب القوات... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T05:05+0000
2023-07-08T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال الضابط: "يمكنني أن أؤكد من خلال تجربتي الشخصية أن الذخائر العنقودية قوية بالفعل، لكنها في حد ذاتها لن تغير ميزان القوى في الصراع لصالح أوكرانيا".وقال في مقاله المنشور في "19fortyfive" إن "توريد الذخائر العنقودية، مهما كانت فتاكة أكثر من القذائف شديدة الانفجار عيار 155 ملم، لن تغير نتيجة الهجوم الحالي... يمكن قول الشيء نفسه عن "إف -16 " والصواريخ البعيدة المدى، التي يمكن توفيرها في نهاية هذا العام".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تحث-الولايات-المتحدة-على-عدم-تسييس-أنشطة-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1078845740.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع

05:05 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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صرح المقدم في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن القنابل العنقودية التي ستقدمها واشنطن إلى كييف لن تساعد أوكرانيا على تغيير ميزان القوى بسبب نقص تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ونقص الخبرة المناسبة.
وقال الضابط: "يمكنني أن أؤكد من خلال تجربتي الشخصية أن الذخائر العنقودية قوية بالفعل، لكنها في حد ذاتها لن تغير ميزان القوى في الصراع لصالح أوكرانيا".

وفقًا لديفيس، لن تتمكن القوات المسلحة من الاستفادة من هذه الذخيرة بسبب نقص التدريب ونقص الخبرة المناسبة بين الضباط، وقلة الوقت لإنشاء تشكيلات أسلحة مشتركة متماسكة ومجهزة.

وقال في مقاله المنشور في "19fortyfive" إن "توريد الذخائر العنقودية، مهما كانت فتاكة أكثر من القذائف شديدة الانفجار عيار 155 ملم، لن تغير نتيجة الهجوم الحالي... يمكن قول الشيء نفسه عن "إف -16 " والصواريخ البعيدة المدى، التي يمكن توفيرها في نهاية هذا العام".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:13 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.
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