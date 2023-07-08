https://sputnikarabic.ae/20230708/ضابط-أمريكي-القنابل-العنقودية-لن-تساعد-أوكرانيا-في-الصراع-1078846365.html

ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع

ضابط أمريكي: القنابل العنقودية لن تساعد أوكرانيا في الصراع

صرح المقدم في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن القنابل العنقودية التي ستقدمها واشنطن إلى كييف لن تساعد أوكرانيا على تغيير ميزان القوى بسبب نقص تدريب القوات... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T05:05+0000

2023-07-08T05:05+0000

2023-07-08T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177572_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_b2c7f6dc51e248e93098a31e17ca5bbb.jpg

وقال الضابط: "يمكنني أن أؤكد من خلال تجربتي الشخصية أن الذخائر العنقودية قوية بالفعل، لكنها في حد ذاتها لن تغير ميزان القوى في الصراع لصالح أوكرانيا".وقال في مقاله المنشور في "19fortyfive" إن "توريد الذخائر العنقودية، مهما كانت فتاكة أكثر من القذائف شديدة الانفجار عيار 155 ملم، لن تغير نتيجة الهجوم الحالي... يمكن قول الشيء نفسه عن "إف -16 " والصواريخ البعيدة المدى، التي يمكن توفيرها في نهاية هذا العام".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.وفقًا للجيش الروسي، القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية في قصف دونباس. وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، فإن هذا يشير إلى أن مهمة القوات الأوكرانية هي قتل أكبر عدد من المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230708/السفارة-الروسية-في-واشنطن-تحث-الولايات-المتحدة-على-عدم-تسييس-أنشطة-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1078845740.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا