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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/ضابط-استخبارات-أمريكي-استحواذ-روسيا-على-صاروخ-ستورم-شادو-خبر-سيء-لكييف-ولندن-وباريس-1078852573.html
ضابط استخبارات أمريكي: استحواذ روسيا على "ستورم شادو" خبر سيء لكييف ولندن وباريس
ضابط استخبارات أمريكي: استحواذ روسيا على "ستورم شادو" خبر سيء لكييف ولندن وباريس
صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن استحواذ الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" بحالة سليمة، سيسمح لموسكو بدراسة تصميمه وتحييده بنجاح. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T09:44+0000
2023-07-08T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "ما سأفعله كضابط مخابرات إذا كان بإمكاني التقاط أحد هذه الأنظمة هو فحص الدوائر على الفور وتحديد نقاط الضعف للتشويش على مثل هذه الصواريخ".وأضاف: "أظن أن الروس سيجرون تحليلًا هندسيًا لهذه الإلكترونيات بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة، بما في ذلك القمع بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية".وقال: "هذا ليس يومًا جيدًا للأوكرانيين وليس يومًا جيدًا لا للبريطانيين ولا للفرنسيين أيضا، لأن الروس سيكونون الآن قادرين على اتخاذ إجراءات مضادة من شأنها تحييد "ستورم شادو" بشكل فعال".وصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.وكتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير".أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديوأقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
https://sputnikarabic.ae/20230707/مشاهد-لاستحواذ-قوات-روسية-على-صاروخ-ستورم-شادو-بريطاني-بحالة-جيدة-صور-وفيديو-1078824620.html
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روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي: استحواذ روسيا على "ستورم شادو" خبر سيء لكييف ولندن وباريس

09:44 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 09:56 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر القوات الخاصة الروسية "صائدي الساحرات" في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أحد عناصر القوات الخاصة الروسية صائدي الساحرات في اتجاه سفاتوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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حصري
صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن استحواذ الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" بحالة سليمة، سيسمح لموسكو بدراسة تصميمه وتحييده بنجاح.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "ما سأفعله كضابط مخابرات إذا كان بإمكاني التقاط أحد هذه الأنظمة هو فحص الدوائر على الفور وتحديد نقاط الضعف للتشويش على مثل هذه الصواريخ".
وأضاف: "أظن أن الروس سيجرون تحليلًا هندسيًا لهذه الإلكترونيات بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة، بما في ذلك القمع بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية".

وتابع ضابط المخابرات: "الخبراء الروس سيدرسون نظام التوجيه. ولا نستبعد تعديل عمل الرادارات الروسية لتتبع صواريخ "ستورم شادو" بشكل أفضل. المتخصصون الروس سيتخذون إجراءات مضادة فعالة لتحييد هذه الذخائر".

وقال: "هذا ليس يومًا جيدًا للأوكرانيين وليس يومًا جيدًا لا للبريطانيين ولا للفرنسيين أيضا، لأن الروس سيكونون الآن قادرين على اتخاذ إجراءات مضادة من شأنها تحييد "ستورم شادو" بشكل فعال".
صارخ ستوم شادو البريطاني بعد استحواذ قوات روسية عليه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لاستحواذ قوات روسية على صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة جيدة... صور وفيديو
أمس, 10:56 GMT
وصرح دميتري روغوزين، رئيس المركز التقني العسكري في "تسارسكي فولكي" لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الجيش الروسي استولى على صاروخ "ستورم شادو" بالكامل تقريبًا من خط التماس. ووفقا له، تم تسليم الصاروخ إلى متخصصين لدراسة تصميمه.

وأشار روغوزين إلى أن الصاروخ يستخدم إلكترونيات عالية المستوى صمدت أمام الأحمال الزائدة خلال الخريف، واستغرقت عملية إخلاء الصاروخ الذي تم الاستيلاء عليه يومين.

وكتبت صحيفة هندية أن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ كروز البريطاني "ستورم شادو" هو "انتصار بوتين الكبير".
أقرا أيضا: بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
أقرا أيضا: الجيش الروسي يبطل فعالية "ستورم شادو" بعد تفكيكه ودراسة تصميمه
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