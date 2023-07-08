https://sputnikarabic.ae/20230708/ضباط-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-الجيش-لم-يتقدم-مترا-واحدا-في-منطقة-الصراع-1078858108.html

ضباط في القوات المسلحة الأوكرانية: الجيش لم يتقدم مترا واحدا في منطقة الصراع

ضباط في القوات المسلحة الأوكرانية: الجيش لم يتقدم مترا واحدا في منطقة الصراع

كتب الكاتب لورنزو كريمونيسي، مشيرًا إلى قادة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاله، بأن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق النجاح المتوقع في الهجوم المضاد ولم يتوقع مثل... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T13:33+0000

2023-07-08T13:33+0000

2023-07-08T13:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي ياندولسكي، قائلا: "لم نتحرك مترًا واحدًا منذ يونيو ولم نتلق أي أسلحة جديدة من الناتو".وأضافت صحيفة "corriere": "قال ضابط كبير آخر في المخابرات العسكرية الأوكرانية في كراماتورسك، الحقيقة هي أننا لم نتوقع مثل هذا الرد القوي من الروس. لقد رسخوا أنفسهم بشكل جيد للغاية، وكان أمامهم أكثر من عام للقيام بذلك. حقول ألغامهم ضخمة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد"، وما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسيةأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار

https://sputnikarabic.ae/20230708/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-تخزين-صواريخ-من-طراز-هيمارس--عاجل-1078854765.html

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