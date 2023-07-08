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الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ "هيمارس" في اتجاه دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/ضباط-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-الجيش-لم-يتقدم-مترا-واحدا-في-منطقة-الصراع-1078858108.html
ضباط في القوات المسلحة الأوكرانية: الجيش لم يتقدم مترا واحدا في منطقة الصراع
ضباط في القوات المسلحة الأوكرانية: الجيش لم يتقدم مترا واحدا في منطقة الصراع
كتب الكاتب لورنزو كريمونيسي، مشيرًا إلى قادة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاله، بأن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق النجاح المتوقع في الهجوم المضاد ولم يتوقع مثل... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T13:33+0000
2023-07-08T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي ياندولسكي، قائلا: "لم نتحرك مترًا واحدًا منذ يونيو ولم نتلق أي أسلحة جديدة من الناتو".وأضافت صحيفة "corriere": "قال ضابط كبير آخر في المخابرات العسكرية الأوكرانية في كراماتورسك، الحقيقة هي أننا لم نتوقع مثل هذا الرد القوي من الروس. لقد رسخوا أنفسهم بشكل جيد للغاية، وكان أمامهم أكثر من عام للقيام بذلك. حقول ألغامهم ضخمة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد"، وما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسيةأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-تخزين-صواريخ-من-طراز-هيمارس--عاجل-1078854765.html
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روسيا

ضباط في القوات المسلحة الأوكرانية: الجيش لم يتقدم مترا واحدا في منطقة الصراع

13:33 GMT 08.07.2023
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دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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كتب الكاتب لورنزو كريمونيسي، مشيرًا إلى قادة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاله، بأن الجيش الأوكراني فشل في تحقيق النجاح المتوقع في الهجوم المضاد ولم يتوقع مثل هذا الخط الدفاعي القوي للقوات المسلحة الروسية.
وبحسب الصحيفة، فقد اشتكى العقيد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي ياندولسكي، قائلا: "لم نتحرك مترًا واحدًا منذ يونيو ولم نتلق أي أسلحة جديدة من الناتو".

وأشار إلى أن الجيش الروسي كان مستعدًا جيدًا للعمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت صحيفة "corriere": "قال ضابط كبير آخر في المخابرات العسكرية الأوكرانية في كراماتورسك، الحقيقة هي أننا لم نتوقع مثل هذا الرد القوي من الروس. لقد رسخوا أنفسهم بشكل جيد للغاية، وكان أمامهم أكثر من عام للقيام بذلك. حقول ألغامهم ضخمة".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ "هيمارس" في اتجاه دونيتسك
11:25 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
كما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد"، وما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
أقرا أيضا: قائد القوات المشتركة لـ"الناتو": الهجوم المضاد الأوكراني يفشل بسبب الدفاعات الروسية
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
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