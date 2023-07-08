https://sputnikarabic.ae/20230708/طاقم-دبابة-روسية-يدمر-عدة-مركبات-مدرعة-أوكرانية-في-منطقة-زابوروجيه--1078845258.html
طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه
طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه
أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن طاقم الدبابة الروسية بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف، نجح في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T02:46+0000
2023-07-08T02:46+0000
2023-07-08T02:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية على حافة فريميفسكي، نجح طاقم الدبابة بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف في تدمير عدة مركبات عسكرية مدرعة أجنبية الصنع في وقت قصير، ما أدى إلى إشعار الهلع بين القوات الأوكرانية.وأشار إلى أن بلوتنيكوف قاد بكفاءة وثقة طاقم الدبابة في المعارك في إحدى أصعب القطاعات على الجبهة، وفي الوقت نفسه قام الطاقم بإخلاء المعدات التالفة للقوات المسلحة الروسية إلى المنطقة الخلفية ونقل الجنود المصابين من ساحة المعركة بشكل متكرر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/المدفعية-الروسية-تدمر-عربتين-عسكريتين-مشاة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078845064.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن طاقم الدبابة الروسية بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف، نجح في تدمير عدة مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية خلال معارك على حافة فريميفسكي في منطقة زابوروجيه، وذلك في وقت قصير، مما أثار الهلع بين العدو.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية على حافة فريميفسكي، نجح طاقم الدبابة بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف في تدمير عدة مركبات عسكرية مدرعة أجنبية الصنع في وقت قصير، ما أدى إلى إشعار الهلع بين القوات الأوكرانية.
وأشار إلى أن بلوتنيكوف قاد بكفاءة وثقة طاقم الدبابة في المعارك في إحدى أصعب القطاعات على الجبهة، وفي الوقت نفسه قام الطاقم بإخلاء المعدات التالفة للقوات المسلحة الروسية إلى المنطقة الخلفية ونقل الجنود المصابين من ساحة المعركة بشكل متكرر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.