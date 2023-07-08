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المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/طاقم-دبابة-روسية-يدمر-عدة-مركبات-مدرعة-أوكرانية-في-منطقة-زابوروجيه--1078845258.html
طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه
طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه
أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن طاقم الدبابة الروسية بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف، نجح في... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T02:46+0000
2023-07-08T02:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية على حافة فريميفسكي، نجح طاقم الدبابة بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف في تدمير عدة مركبات عسكرية مدرعة أجنبية الصنع في وقت قصير، ما أدى إلى إشعار الهلع بين القوات الأوكرانية.وأشار إلى أن بلوتنيكوف قاد بكفاءة وثقة طاقم الدبابة في المعارك في إحدى أصعب القطاعات على الجبهة، وفي الوقت نفسه قام الطاقم بإخلاء المعدات التالفة للقوات المسلحة الروسية إلى المنطقة الخلفية ونقل الجنود المصابين من ساحة المعركة بشكل متكرر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/المدفعية-الروسية-تدمر-عربتين-عسكريتين-مشاة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1078845064.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

طاقم دبابة روسية يدمر عدة مركبات مدرعة أوكرانية في منطقة زابوروجيه

02:46 GMT 08.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV /  / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV /
/
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة القوات الروسية "فستوك"، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن طاقم الدبابة الروسية بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف، نجح في تدمير عدة مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية خلال معارك على حافة فريميفسكي في منطقة زابوروجيه، وذلك في وقت قصير، مما أثار الهلع بين العدو.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال هجوم واسع النطاق للقوات الأوكرانية على حافة فريميفسكي، نجح طاقم الدبابة بقيادة الرقيب الأول فاسيلي بلوتنيكوف في تدمير عدة مركبات عسكرية مدرعة أجنبية الصنع في وقت قصير، ما أدى إلى إشعار الهلع بين القوات الأوكرانية.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركبات قتالية للمشاة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
02:05 GMT
وأشار إلى أن بلوتنيكوف قاد بكفاءة وثقة طاقم الدبابة في المعارك في إحدى أصعب القطاعات على الجبهة، وفي الوقت نفسه قام الطاقم بإخلاء المعدات التالفة للقوات المسلحة الروسية إلى المنطقة الخلفية ونقل الجنود المصابين من ساحة المعركة بشكل متكرر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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