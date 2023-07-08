https://sputnikarabic.ae/20230708/كيم-دوتكوم-زيلينسكي-أيامه-معدودة-وأوكرانيا-ضحية-أمريكية-أخرى-1078848747.html

كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى

كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى

صرح رجل الأعمال الألماني- الفنلندي، كيم دوتكوم، ومؤسس شركة "ميغا أبلود" الشهيرة عبر شبكة الإنترنت، أنه كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يبرم... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T07:03+0000

2023-07-08T07:03+0000

2023-07-08T07:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال دوتكوم: "إذا فشل زيلينسكي في جر الناتو إلى حرب الولايات المتحدة بالوكالة، فإن أيامه معدودة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب الصراع مع روسيا وعدم امتثالها لمعايير العضوية.وتابع بايدن: "لا يوجد إجماع بين أعضاء الحلف على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، في خضم الحرب، لأن ذلك سيعني دخولهم جميعًا في صراع مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أعاد التأكيد على ثبات سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيارأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230708/سيناتور-أمريكي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يؤدي-إلى-حرب-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-1078846962.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا