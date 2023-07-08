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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/كيم-دوتكوم-زيلينسكي-أيامه-معدودة-وأوكرانيا-ضحية-أمريكية-أخرى-1078848747.html
كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى
كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى
صرح رجل الأعمال الألماني- الفنلندي، كيم دوتكوم، ومؤسس شركة "ميغا أبلود" الشهيرة عبر شبكة الإنترنت، أنه كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يبرم... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T07:03+0000
2023-07-08T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال دوتكوم: "إذا فشل زيلينسكي في جر الناتو إلى حرب الولايات المتحدة بالوكالة، فإن أيامه معدودة".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب الصراع مع روسيا وعدم امتثالها لمعايير العضوية.وتابع بايدن: "لا يوجد إجماع بين أعضاء الحلف على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، في خضم الحرب، لأن ذلك سيعني دخولهم جميعًا في صراع مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أعاد التأكيد على ثبات سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيارأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230708/سيناتور-أمريكي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يؤدي-إلى-حرب-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-1078846962.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

كيم دوتكوم: زيلينسكي أيامه معدودة وأوكرانيا ضحية أمريكية أخرى

07:03 GMT 08.07.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح رجل الأعمال الألماني- الفنلندي، كيم دوتكوم، ومؤسس شركة "ميغا أبلود" الشهيرة عبر شبكة الإنترنت، أنه كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يبرم معاهدة سلام مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.
وقال دوتكوم: "إذا فشل زيلينسكي في جر الناتو إلى حرب الولايات المتحدة بالوكالة، فإن أيامه معدودة".
وكتب في حسابه على "تويتر": "الاستماع إلى الوعود الفارغة بالدعم الأمريكي مقابل رفض اتفاقية السلام مع روسيا كان خطأً غبيًا كلف أوكرانيا غالياً - ضحية أمريكية أخرى".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب الصراع مع روسيا وعدم امتثالها لمعايير العضوية.
وتابع بايدن: "لا يوجد إجماع بين أعضاء الحلف على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو الآن، في خضم الحرب، لأن ذلك سيعني دخولهم جميعًا في صراع مع روسيا". وفي الوقت نفسه، أعاد التأكيد على ثبات سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا
05:15 GMT
وفي وقت سابق، صرح مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لتدمير جيشه تمامًا من أجل تحقيق الهدف المستحيل المتمثل في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، لأنه يعتقد أنه دون ذلك لن ينتهي الصراع مع روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: نظام كييف بدأ يدرك الحقيقة المرة
أقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
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