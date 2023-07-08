https://sputnikarabic.ae/20230708/مسؤول-إيراني-مستعدون-للتعاون-في-مجالي-النفط-والطاقة-مع-سوریا-1078866657.html
مسؤول إيراني: مستعدون للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا
مسؤول إيراني: مستعدون للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا
قال السفیر الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T17:00+0000
2023-07-08T17:00+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السفير حسين أكبري، جاءت على هامش تفقده معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة، المقام في العاصمة دمشق.وتابع حسين أكبري:ويشار إلى أن أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، قد استضافت فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة (سيربترو 2023)، بداية من أمس الجمعة، وذلك بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات.ويعتمد المعرض السوري على تبادل الخبرات والأفكار من أجل إسهامها في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة المحلي والعالمي، خاصة وأن المعرض يهدف إلى جمع نخبة من كبار المختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات الإقليمية والدولية.وكان وزير النفط السوري، فراس قدّور، قد أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أن خسائر قطاع النفط السوري تعدت 100 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارته تتواصل مع السفارة الإيرانية في دمشق لتجاوز بعض العقبات، التي تعرقل قدرة إحدى الشركات الإيرانية على توريد النفط إلى بلاده.وأوضح قدور، في تصرح لـ"سبوتنيك"، أن وزارته وضعت خطة لزيادة الإنتاج النفطي الوطني ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية، وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين في مجال الطاقة.ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري إلى أن الاستثمارات المشتركة مع الشركات الروسية تعد من أهم النشاطات الوطنية في القطاع النفطي، منوّهًا لما حققته هذه الشركات في ميدان تطوير البدائل والباع الطويل الذي تضطلع به في هذه الصناعة، والخبرات والقدرات التقنية التي تمتلكها تلك الشركات.وأضاف قدور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض "سيربترو 2023"، الذي يقام في مدينة المعارض في دمشق: "نأمل أن نشهد خلال الدورة الحالية للمعرض اتفاقيات وعلاقات بين الشركات من القطاع الخاص من الدول الصديقة المشاركة، وأن ينجم عن ذلك عقود عمل وعلاقات تجارية مستقبلية".وتابع الوزير قدور بأن حكومته طرحت 7 بلوكات برية في شمالي سوريا وجنوبها للاستثمار النفطي، إلى جانب 3 بلوكات بحرية جاهزة لبدء عمليات الاستكشاف.
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https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-النفط-السوري-لـسبوتنيك-نسعى-لتجاوز-عقبات-توريد-النفط-الإيراني-إلى-مصفاة-حمص-1078861284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أسعار النفط اليوم
الأخبار, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أسعار النفط اليوم
مسؤول إيراني: مستعدون للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا
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قال السفیر الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات السفير حسين أكبري، جاءت على هامش تفقده معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة، المقام في العاصمة دمشق.
الشرکات الإیرانیة مستعدة للتعاون مع سوریا في مجالي النفط والطاقة بناء على مذکرات التفاهم الموقعة بین البلدین.
ويشار إلى أن أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، قد استضافت فعاليات معرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة (سيربترو 2023)، بداية من أمس الجمعة، وذلك بمشاركة أكثر من 55 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات.
ويعتمد المعرض السوري على تبادل الخبرات والأفكار من أجل إسهامها في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة المحلي والعالمي، خاصة وأن المعرض يهدف إلى جمع نخبة من كبار المختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات الإقليمية والدولية.
وكان وزير النفط السوري
، فراس قدّور، قد أكد، في وقت سابق اليوم السبت، أن خسائر قطاع النفط السوري تعدت 100 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن وزارته تتواصل مع السفارة الإيرانية في دمشق لتجاوز بعض العقبات، التي تعرقل قدرة إحدى الشركات الإيرانية على توريد النفط إلى بلاده.
وأوضح قدور، في تصرح لـ"سبوتنيك"، أن وزارته وضعت خطة لزيادة الإنتاج النفطي الوطني ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية، وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين في مجال الطاقة.
ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري إلى أن الاستثمارات المشتركة مع الشركات الروسية
تعد من أهم النشاطات الوطنية في القطاع النفطي، منوّهًا لما حققته هذه الشركات في ميدان تطوير البدائل والباع الطويل الذي تضطلع به في هذه الصناعة، والخبرات والقدرات التقنية التي تمتلكها تلك الشركات.
وأضاف قدور، في حديثه لـ"سبوتنيك"، على هامش معرض "سيربترو 2023"، الذي يقام في مدينة المعارض في دمشق: "نأمل أن نشهد خلال الدورة الحالية للمعرض اتفاقيات وعلاقات بين الشركات من القطاع الخاص من الدول الصديقة المشاركة، وأن ينجم عن ذلك عقود عمل وعلاقات تجارية مستقبلية".
وتابع الوزير قدور بأن حكومته طرحت 7 بلوكات برية في شمالي سوريا وجنوبها للاستثمار النفطي، إلى جانب 3 بلوكات بحرية جاهزة لبدء عمليات الاستكشاف.