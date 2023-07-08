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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/مسؤول-في-البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-أبطأ-من-المتوقع-1078849626.html
مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع
مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع
صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية (البنتاغون)، كولين كال، أمس الجمعة، بأن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T07:22+0000
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ونقلت صحيفة "بليدج تايمز" عن المسؤول الأمريكي قوله إنه "لا يزال من السابق لأوانه الحكم على إمكانية تحقيق كييف مكاسب في ساحة المعركة".وأضاف كال أنهم لا يزالون يختبرون الخطوط الروسية والمناطق الروسية لتحديد نقاط الضعف، وأن الاختبار الحقيقي سيكون عندما يتم تحديد هذه النقاط وتحديد مدى سرعة قدرة الأوكرانيين على استغلال هذه النقاط الضعيفة.وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أمس الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".تلقت الولايات المتحدة ضمانا كتابيا من كييف بأنه سيتم استخدام الذخائر العنقودية "بعناية" لتجنب المخاطر على المدنيين، فيما ادعى سوليفان أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، والعدد نفسه من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230708/بايدن-من-السابق-لأوانه-حل-قضية-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-1078847160.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع

07:22 GMT 08.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية (البنتاغون)، كولين كال، أمس الجمعة، بأن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.
ونقلت صحيفة "بليدج تايمز" عن المسؤول الأمريكي قوله إنه "لا يزال من السابق لأوانه الحكم على إمكانية تحقيق كييف مكاسب في ساحة المعركة".
وأضاف كال أنهم لا يزالون يختبرون الخطوط الروسية والمناطق الروسية لتحديد نقاط الضعف، وأن الاختبار الحقيقي سيكون عندما يتم تحديد هذه النقاط وتحديد مدى سرعة قدرة الأوكرانيين على استغلال هذه النقاط الضعيفة.
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وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أمس الجمعة، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وقال سوليفان إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".
تلقت الولايات المتحدة ضمانا كتابيا من كييف بأنه سيتم استخدام الذخائر العنقودية "بعناية" لتجنب المخاطر على المدنيين، فيما ادعى سوليفان أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".
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ووفقا له، فإن "أوكرانيا مصممة على مواصلة أعمالها ولم تستخدم بعد الموارد الكبيرة التي تمتلكها".
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، والعدد نفسه من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
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