https://sputnikarabic.ae/20230708/ميدفيديف-بايدن-رجل-عجوز-مريض-يعاني-من-خرف-شديد-1078856723.html
مجلس الأمن الروسي: وعود بايدن لأوكرانيا ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
مجلس الأمن الروسي: وعود بايدن لأوكرانيا ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وعدت أوكرانيا بذخائر عنقودية وبالتالي تغريها باحتمال الانضمام إلى الناتو،... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T12:56+0000
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وكتب مدفيديف على صفحته في "تلغرام": "قال بايدن "النائم" إنه قبل عامين في جنيف نفى ضمانات الرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".وتعليقًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال ميدفيديف إن "الزعيم الأمريكي يغري نظام كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربًا عالمية ثالثة".وأضاف: "والآن، بعد أن استنفد كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية ويغري النازيين الجدد في كييف من منظور الناتو، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".وتساءل ميدفيديف عن سبب قيام بايدن بذلك، قائلا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها. خاصة تلك العنيدة مثلنا".وتابع: "أو ربما كل شيء مختلف؟ ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بأوهام غير صحية، ببساطة الرحيل بأمان، واستفزاز هرمجدون النووية (المعركة الفاصلة) وأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إعلام-بايدن-يحذر-الرئيس-الصيني-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-1078853348.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مجلس الأمن الروسي: وعود بايدن لأوكرانيا ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
12:56 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 08.07.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وعدت أوكرانيا بذخائر عنقودية وبالتالي تغريها باحتمال الانضمام إلى الناتو، لكن في النهاية قد يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة.
وكتب مدفيديف على صفحته في "تلغرام": "قال بايدن "النائم" إنه قبل عامين في جنيف نفى ضمانات الرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".
وتعليقًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال ميدفيديف إن "الزعيم الأمريكي يغري نظام كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربًا عالمية ثالثة".
وقال: "ومع ذلك، هرب بشكل مخزي من أفغانستان. ثم، لإخفاء عاره، دمر اقتصاد أوروبا. وبعد ذلك، من قام بتسليم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، أطلق العنان لنزاع طويل خطير للغاية مع روسيا، ونتيجة لذلك يقوم نظام كييف بتدمير بقايا بلده".
وأضاف: "والآن، بعد أن استنفد كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية ويغري النازيين الجدد في كييف من منظور الناتو، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".
وتساءل ميدفيديف عن سبب قيام بايدن بذلك، قائلا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها. خاصة تلك العنيدة مثلنا".
وكتب: "يمكن أيضًا القول إنه رجل عجوز مريض مصاب بالخرف الشديد. كأنه لا يعرف ما يفعله. ترامب وجزء كبير من الأمريكيين يصرخون بهذا الشأن".
وتابع: "أو ربما كل شيء مختلف؟ ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بأوهام غير صحية، ببساطة الرحيل بأمان، واستفزاز هرمجدون النووية (المعركة الفاصلة) وأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.