https://sputnikarabic.ae/20230708/واشنطن-توافق-على-تسليم-أوكرانيا-ذخائر-عنقودية-وموسكو-تتعهد-بالرد-1078861668.html

واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد

واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد

البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد، وقوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض و"لقاء مباشر" مرتقب بين البرهان وحميدتي... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T13:58+0000

2023-07-08T13:58+0000

2023-07-08T13:58+0000

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واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالرد

إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين، ورئيس مجلس الدولة الصيني يقول إن مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطن، ونائب رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن خطة إنقاذ حكومية للاقتصاد ويحذر من استقالة نواب محافظ البنك المركزي.البيت الأبيض يعلن الموافقة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية وموسكو تتعهد بالردأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أمس الجمعة، موافقة واشنطن على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وقال سوليفان في بيان، إن "الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها"، مدعيا أن "أوكرانيا تطلب ذخائر عنقودية لحماية أراضيها السيادية".وأوضح أن القرار "اتُخذ بالتشاور مع الكونغرس، لافتا إلى أنه كان قرارًا صعبًا، لكنه قوبل بتفاهم بين الحلفاء في الخارج"، على حد قوله.وأقر سوليفان أن "الهجوم المضاد الأوكراني يسير بصعوبة، حيث يواجه مقاومة كبيرة من القوات الروسية".من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم السبت، إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال. وأكد أن روسيا سترد على هذه الخطوة استجابة للضرورة العسكرية، وأنه "سيتم تدمير مستودعات العدو التي تحتوي على الذخائر العنقودية".وأضاف أن "الأسلحة الأمريكية والأوروبية الحديثة تُقدم لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي، والجيش الروسي في المقابل يضع أسلحة جديدة لمواجهة ما يحدث، ما ينذر بالاتجاه نحو تطوير الحرب إلى أن تصل إلى مستوى الحرب النووية".قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض و"لقاء مباشر" مرتقب بين البرهان وحميدتي الاثنيناتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالتهرب من أي طروحات تؤدي إلى حلول، مؤكدة أن العمل جار على "تثبيت وقف النار" في السودان.وقال المستشار السياسي لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حمدتي)، يوسف عزت، في تصريحات تلفزيونية، إن "جهود الوساطة الأمريكية السعودية ما زالت قائمة"، مشددا على أن "موقفهم إيجابي إزاء المبادرات العربية والإقليمية المطروحة".يأتي ذلك فيما ذكر موقع "المشهد" السوداني، أن قوات "الدعم السريع" لا تزال تحاصر مدينة الأبيض، المركز الإداري لولاية شمال كردفان جنوبي السودان، من ثلاثة محاور.إلى ذلك، ذكر تلفزيون "الشرق"، عن مصادر رفيعة، بأن لجنة "إيغاد" قد حددت يوم الاثنين المقبل لعقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وبدأت التدريبات العسكرية للمتطوعين في صفوف الجيش السوداني لمواجهة قوات الدعم السريع، أمس الجمعة، في مدينة شندي شمالي ولاية الخرطوم.وعن بدء الجيش السوداني تدريبات عسكرية لمتطوعين، أكد أن لهذه الخطوة أثرا كبيرا جدا في الشق العسكري والمعنوي، لأن الحرب لم تعد بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي استنفرت قوات من خارج السودان، على أساس قبلي وعرقي.إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلديناتفقت إيران والجزائر، اليوم السبت، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين.وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه "اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف (الذي يزور إيران حاليا)، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول لكلا البلدين.وأضاف عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، أنهما "بحثا التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة"، مشيرا أن "الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك"، مؤكدا على "ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار هناك".وأضاف أن "الحديث هو عن التعاون الاقتصادي والتجاري تحديدا، وكذلك ملفات أمنية وسياسية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني بعد العمليات الإسرائيلية الأخيرة".رئيس مجلس الدولة الصيني يقول إن مستقبل العالم يعتمد على العلاقة بين بكين وواشنطنأكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، أمس الجمعة، أن مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على ما ‏إذا كانت أمريكا وبكين في إمكانهما إيجاد الطريق الصحيح للتعايش سويا.‏وقال في لقاء جمعه مع وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين، إن الصين تأمل في أن تسهم الولايات المتحدة في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح.ونقل التلفزيون الصيني المركزي "سي جي تي إن"، عن لي قوله، إن "بكين تأمل أن تلتزم أمريكا بموقف عقلاني وعملي [فيما يتعلق بالصين]، مع تحرك الصين تجاه بعضهما البعض، ما يسهم في عودة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح".وأضاف أن "قدرة الصين والولايات المتحدة على التعامل مع علاقتهما بشكل جيد يؤثر على مستقبل العالم"، مؤكدا أن "الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، توصلا خلال لقائهما في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، إلى تفاهمات مشتركة مهمة، ورسم مسار العلاقات بين بكين وواشنطن".وذكر أن واشنطن بدأت تراجع نفسها في هذه الخطوات، لأنها لا تستطيع أن تنفك بعلاقاتها السياسية والاقتصادية والمالية عن الصين، التي تعد أكبر الدول التي تحوز على سندات الخزانة الأمريكية.نائب رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن خطة إنقاذ حكومية للاقتصاد ويحذر من استقالة نواب محافظ البنك المركزياعتبر نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، أمس الجمعة، أن تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، أمر خطير.‏وشدد الشامي في بيان صادر عن مكتبه، أن "التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه بيان نواب محافظ المصرف المركزي خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد".و أوضح أن "بيان نواب حاكم مصرف لبنان يشير إلى المادة 18 من "قانون النقد والتسليف"، التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25، التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور".وأضاف الشامي: "إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم، نظرا لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشتها، والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي".وأضاف غبريال أن بيان النواب الأربعة مفاجأة لأنهم عادة وإجمالا لا يصدرون بيانات صحفية، ولكن في بيانهم شيء إيجابي وهو أن يحضوا السلطة السياسية على تفعيل المؤسسات الدستورية لتستطيع تعيين حاكم جديد.وأشار إلى أن خيار الاستقالة الذي ورد في البيان، أحدث ضجيجا كبيرا، لكنه قال إن هذا البيان والتهديد ليس سوى ضغط على السلطات للإسراع في التحرك فقط.

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