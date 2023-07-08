https://sputnikarabic.ae/20230708/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-العلاقات-الاقتصادية-مع-الصين-يجب-ألا-تتأثر-بتوجه-الأمن-القومي-لواشنطن-1078853865.html

وزيرة الخزانة الأمريكية: العلاقات الاقتصادية مع الصين يجب ألا تتأثر بتوجه الأمن القومي لواشنطن

وزيرة الخزانة الأمريكية: العلاقات الاقتصادية مع الصين يجب ألا تتأثر بتوجه الأمن القومي لواشنطن

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع الصين يجب ألا تتأثر بتوجيهات واشنطن في حماية الأمن القومي. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T10:56+0000

2023-07-08T10:56+0000

2023-07-08T10:56+0000

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وقالت يلين، خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، اليوم السبت، في بكين: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مستهدفة لحماية أمنها القومي، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على العلاقات الاقتصادية والمالية مع الصين".وأضافت يلين: "في سياق الآفاق الصعبة للاقتصاد العالمي، من الضروري لأكبر اقتصادين أن يتواصلا عن كثب ويتبادلا وجهات النظر حول استجاباتنا للتحديات المختلفة، لأن هذا التواصل يمكن أن يساعد كلا الجانبين على فهم الوضع الاقتصادي العالمي بشكل كامل، واتخاذ قرارات أفضل لتقوية اقتصادتنا".وفي وقت سابق، كتبت جانيت يلين على "تويتر": "لقد كلف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدارته بتعميق التواصل بين بلدينا بشأن مجموعة من القضايا، وأنا أتطلع إلى القيام بذلك خلال زيارتي".وأضافت الوزيرة الأمريكية أن زيارتها إلى بكين، تمثل فرصة لتحسين الاتصالات مع الصين، وتجنب سوء التفاهم، مشيرة إلى أن "واشنطن ستتخذ إجراءات لحماية أمنها القومي عند الحاجة".ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، يوم الخميس، في زيارة تمتد من 6 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، للاجتماع مع كبار المسؤولين الصينيين، وإشراكهم في العديد من القضايا الاقتصادية، وسط التوترات المتزايدة بشأن القيود التجارية.وتعد رحلة جانيت يلين هي الأولى لها في الصين كوزيرة للخزانة، وتأتي بعد أسابيع فقط من قيام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بزيارة نادرة للبلاد.وفي تعليق الصين على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

https://sputnikarabic.ae/20230706/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تصل-إلى-الصين-لتثبيت-العلاقات-المتوترة-مع-بكين-1078792273.html

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