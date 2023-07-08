https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الخارجية-الجزائري-يصل-إلى-طهران-ويلتقي-بنظيره-الإيراني-1078850206.html
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني
وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T07:54+0000
2023-07-08T07:54+0000
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وحسب وكالة "مهر" للأنباء، من المقرر أن يعقد الوزيران الإيراني والجزائري خلال الزيارة جلسة مباحثات ثنائية.كما سيلتقي أيضا بوزير الخارجية الجزائري مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الجزائر, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجزائر, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى طهران ويلتقي بنظيره الإيراني
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وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وحسب وكالة
"مهر" للأنباء، من المقرر أن يعقد الوزيران الإيراني والجزائري خلال الزيارة جلسة مباحثات ثنائية.
كما سيلتقي أيضا بوزير الخارجية الجزائري مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
وكانت إيران قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر
.
وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران
والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.