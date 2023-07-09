https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-إصابة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-في-القدس-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1078892197.html

إعلام: إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

إعلام: إصابة فلسطينية برصاص إسرائيلي في القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أُصيبت سيدة فلسطينية بجراح جرّاء إصابتها برصاص القوات الإسرائيلية، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T16:21+0000

2023-07-09T16:21+0000

2023-07-09T16:28+0000

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "قوات الأمن أطلقت النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، قرب محطة القطار السريع في شارع حاييم بارليف في القدس".ولفتت إلى أن "السيدة الفلسطينية، التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح في القدس، مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية".وأصيب 6 إسرائيليين، الثلاثاء الماضي، إثر وقوع عملية دهس وطعن وإطلاق نار في مدينة تل أبيب، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المنفذ، واصفةًً حادث الدهس بالسيارة بـ"الهجوم الإرهابي".يأتي ذلك في وقت شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، الأسبوع الماضي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاما، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230704/حماس-تعلن-مسؤوليتها-عن-عملية-تل-أبيب-وتعتبرها-ردا-أوليا-على-اقتحام-جنين-1078722451.html

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