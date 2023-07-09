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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إيران-تعلق-على-قرار-أمريكا-بإمداد-أوكرانيا-بذخائر-عنقودية-1078875342.html
إيران تعلق على قرار أمريكا بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية
إيران تعلق على قرار أمريكا بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على قرار الولايات المتحدة بتسليم نظام كييف ذخائر عنقودية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:38+0000
2023-07-09T06:38+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر "تويتر: "يُظهر القرار الأمريكي بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا عزم واشنطن مواصلة تعقيد الحرب هناك".وأضاف: "هذا القرار يعتبر مثالًا آخر على أفعال الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار، فضلًا عن تصديرها الأسلحة التي تسهم في المزيد من القتل والتدمير بشكل عشوائي".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الدوما-الروسي-يعد-واشنطن-بالانتقام-ردا-على-نقل-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078844167.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلق على قرار أمريكا بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية

06:38 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على قرار الولايات المتحدة بتسليم نظام كييف ذخائر عنقودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر "تويتر: "يُظهر القرار الأمريكي بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا عزم واشنطن مواصلة تعقيد الحرب هناك".
وأضاف: "هذا القرار يعتبر مثالًا آخر على أفعال الولايات المتحدة المزعزعة للاستقرار، فضلًا عن تصديرها الأسلحة التي تسهم في المزيد من القتل والتدمير بشكل عشوائي".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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الدوما الروسي يتوعد واشنطن بالرد على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
أمس, 00:44 GMT
من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
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