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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سفاتوفو-ويدمر-دبابة-ومركبة-مدرعة-1078873574.html
الجيش الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محور سفاتوفو ويدمر دبابة ومركبة مدرعة
الجيش الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محور سفاتوفو ويدمر دبابة ومركبة مدرعة
قال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T04:00+0000
2023-07-09T04:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو – سبوتنيك. وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة "المركز" لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم".وأضاف، "نتيجة للمعركة تم تدمير دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو".
https://sputnikarabic.ae/20230709/القوات-الجوية-الروسية-تضرب-3-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078873071.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, القوات الأوكرانية

الجيش الروسي يصد هجوما للقوات الأوكرانية على محور سفاتوفو ويدمر دبابة ومركبة مدرعة

04:00 GMT 09.07.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik
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قال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه سفاتوفو ودمرت دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو.
موسكو – سبوتنيك. وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة "المركز" لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم".
القوات الجوية-الفضائية الروسية تجرب صاروخا جديدا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الجوية الروسية تضرب 3 نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
02:22 GMT
وأضاف، "نتيجة للمعركة تم تدمير دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو".
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع7 يوليو, 08:39 GMT
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