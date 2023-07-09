https://sputnikarabic.ae/20230709/الدعم-السريع-يستبعد-عقد-لقاء-بين-البرهان-وحميدتي-خارج-السودان-ويقول-إن-قائد-الجيش-محاصر-1078896217.html

الدعم السريع يستبعد عقد لقاء بين البرهان وحميدتي خارج السودان ويقول إن قائد الجيش محاصر

الدعم السريع يستبعد عقد لقاء بين البرهان وحميدتي خارج السودان ويقول إن قائد الجيش محاصر

أعلن المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع أن القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي) لن يحضر قمة "إيغاد"، غدا الاثنين، في أديس أبابا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T20:20+0000

2023-07-09T20:20+0000

2023-07-09T20:20+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg

وقال المستشار السياسي لقائد الدعم السريع، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إنه "سيترأس وفد الدعم السريع في قمة "إيغاد" لبحث وقف الحرب في السودان"، معربا عن أمله أن تنجح "إيغاد" في توحيد المبادرات الدولية والإقليمية لحل الأزمة في السودان.وأضاف أنه "غير وارد عقد لقاء مباشر بين عب الفتاح البرهان (قائد الجيش السوداني)، وحميدتي خارج السودان"، مؤكدا أن "البرهان محاصر في الخرطوم"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، ستسافر غدًا إلى أديس أبابا للتواصل مع القادة الأفارقة خلال اجتماع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأحد، أن مولي ستلتقي بكبار ممثلي الحكومات في المنطقة، وممثلي الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مدنيين سودانيين ملتزمين بإنهاء الصراع واستعادة الحكم الديمقراطي في السودان.ويعقد الرئيس والحكومات الرباعية للجنة اجتماعهم الأول غدًا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تطورات الأزمة السودانية، وعلى الرغم من ذلك، عارضت الحكومة السودانية هذه المبادرة ورفضت ترأسها من قبل كينيا.ومن جانب آخر، تدخلت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، ولكن لم تنجح هذه الوساطات في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ورغم أن محادثات برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن نجحت في التوصل عدة مرات إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أنه لم يتم التقيد به.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230709/وزير-الخارجية-السوداني-من-الصعب-قبول-أي-مبادرة-لا-يتم-التشاور-بشأنها-مع-الحكومة-1078894393.html

https://sputnikarabic.ae/20230709/مصر-تعلن-استضافة-مؤتمر-قمة-دول-الجوار-المباشر-للسودان-الخميس-المقبل-1078887312.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي