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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-كروز-قرب-مدينة-كيرتش-بالقرم---عاجل-1078880949.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T10:23+0000
2023-07-09T10:39+0000
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وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليغرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك القرم وسيفاستوبول. يذكر أنه في صباح يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، مما ألحق أضرارا جسيمة بجسر تشونغارسكي.وعثر الجيش الروسي على بقايا حطام صاروخ كروز "ستورم شادو" فرنسي بريطاني الصنع في مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230709/رسميا-أوكرانيا-تعترف-بتفجير-جسر-القرم--1078873977.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم

10:23 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 09.07.2023)
© Sputnik . Elena Ivanova / الانتقال إلى بنك الصورالطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم
الطوارئ الروسية تعلن إخماد الحريق في صهاريج الوقود على جسر القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Elena Ivanova
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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليغرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".
ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
رسميا... أوكرانيا تعترف بتفجير جسر القرم
05:29 GMT
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك القرم وسيفاستوبول.
يذكر أنه في صباح يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، مما ألحق أضرارا جسيمة بجسر تشونغارسكي.
وعثر الجيش الروسي على بقايا حطام صاروخ كروز "ستورم شادو" فرنسي بريطاني الصنع في مكان الحادث.
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