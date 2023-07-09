https://sputnikarabic.ae/20230709/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-كروز-قرب-مدينة-كيرتش-بالقرم---عاجل-1078880949.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T10:23+0000
2023-07-09T10:23+0000
2023-07-09T10:39+0000
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وقال أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليغرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك القرم وسيفاستوبول. يذكر أنه في صباح يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، مما ألحق أضرارا جسيمة بجسر تشونغارسكي.وعثر الجيش الروسي على بقايا حطام صاروخ كروز "ستورم شادو" فرنسي بريطاني الصنع في مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230709/رسميا-أوكرانيا-تعترف-بتفجير-جسر-القرم--1078873977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
10:23 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش بجمهورية القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وقال
أكسيونوف، عبر قناته بـ"تليغرام": "في منطقة كيرتش، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخ كروز، ولم تُسجل أضرار أو خسائر بشرية".
ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الحفاظ على الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة فقط.
وتقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك القرم وسيفاستوبول.
يذكر أنه في صباح يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على الجسور الواقعة على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم
، مما ألحق أضرارا جسيمة بجسر تشونغارسكي.
وعثر الجيش الروسي على بقايا حطام صاروخ كروز "ستورم شادو"
فرنسي بريطاني الصنع في مكان الحادث.