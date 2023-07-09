https://sputnikarabic.ae/20230709/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-رتل-من-المدرعات-الغربية-للجيش-الأوكراني-فيديو-1078879554.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية تدمير قافلة من المركبات والمدرعات الغربية التابعة للجيش الأوكراني، وذلك باستخدام الألغام والقذائف الصاروخية... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T10:22+0000
2023-07-09T10:22+0000
2023-07-09T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي بتصوير اللقطات الحصرية، وأظهر المقطع لحظات التفجير والدمار الهائل الذي لحق بالمعدات الغربية.وتم تصوير المقطع خلال تقدم المجموعة المدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقع روسية، في محاولة لتنفيذ "هجوم مضاد"، حيث انفجرت نحو خمس مدرعات أوكرانية في حقول ألغام روسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
10:22 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية تدمير قافلة من المركبات والمدرعات الغربية التابعة للجيش الأوكراني، وذلك باستخدام الألغام والقذائف الصاروخية الموجهة.
وقامت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي بتصوير اللقطات الحصرية، وأظهر المقطع لحظات التفجير والدمار الهائل الذي لحق بالمعدات الغربية.
وتم تصوير المقطع خلال تقدم المجموعة المدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقع روسية، في محاولة لتنفيذ "هجوم مضاد"، حيث انفجرت نحو خمس مدرعات أوكرانية في حقول ألغام روسية.