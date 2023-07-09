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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-رتل-من-المدرعات-الغربية-للجيش-الأوكراني-فيديو-1078879554.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية تدمير قافلة من المركبات والمدرعات الغربية التابعة للجيش الأوكراني، وذلك باستخدام الألغام والقذائف الصاروخية... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T10:22+0000
2023-07-09T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقامت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي بتصوير اللقطات الحصرية، وأظهر المقطع لحظات التفجير والدمار الهائل الذي لحق بالمعدات الغربية.وتم تصوير المقطع خلال تقدم المجموعة المدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقع روسية، في محاولة لتنفيذ "هجوم مضاد"، حيث انفجرت نحو خمس مدرعات أوكرانية في حقول ألغام روسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو

10:22 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.07.2023)
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دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية تدمير قافلة من المركبات والمدرعات الغربية التابعة للجيش الأوكراني، وذلك باستخدام الألغام والقذائف الصاروخية الموجهة.
وقامت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي بتصوير اللقطات الحصرية، وأظهر المقطع لحظات التفجير والدمار الهائل الذي لحق بالمعدات الغربية.
وتم تصوير المقطع خلال تقدم المجموعة المدرعة من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقع روسية، في محاولة لتنفيذ "هجوم مضاد"، حيث انفجرت نحو خمس مدرعات أوكرانية في حقول ألغام روسية.
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