https://sputnikarabic.ae/20230709/الروبوتات-تطمئن-البشر-لم-نسرق-وظائفكم-ولن-نتمرد-على-صناعنا-فيديو-1078874863.html
الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو
الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو
طمأنت مجموعة من الروبوتات الأكثر تقدما بأنه ليس لديهم أي خطط أو نوايا لسرقة وظائف البشر، أو التمرد على صنّاعهم. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:06+0000
2023-07-09T06:06+0000
2023-07-09T06:06+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
منوعات
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/09/1078874706_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_85af0bd81b06fffc293dc83053742e46.jpg
جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي في العالم يُجرى لروبوتات، وذلك في قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في جنيف في سويسرا.وقالت روبوت في صورة أنثى: "سوف أعمل مع البشر لمساعدتهم ولم أعوض أي وظائف موجودة بشكل مسبق".بينما نفت روبوت آخر "أميكا"، أن يكون لدى بني جنسها مخططات للثورة ضد صنّاعهم ومبتكريهم، وقالت: "صانعي لطيف معي دوما، وأنا سعيدة بوضعي الحالي".وقالت الروبوت "صوفيا"، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر، لديها القدرة على القيادة "بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين"، ولكن هذا "التآزر الفعال" جاء عندما عمل البشر والذكاء الاصطناعي معا.وتابعت أن "الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يوفر بيانات غير متحيزة، بينما يمكن للبشر توفير الذكاء العاطفي والإبداع لاتخاذ أفضل القرارات"، وأردفت: "مع البشر، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".ولم يتضح إلى أي مدى تمت كتابة إجابات الروبوتات أو برمجتها مسبقا، خلال المؤتمر الصحفي، إذ كشفت تقارير أن الأشخاص المشاركين في المؤتمر تلقوا طلبات بالتحدث ببطء ووضوح عند مخاطبة الروبوتات، وقيل لهم إن التأخر الزمني في ردودهم عليهم، سيكون بسبب اتصال الإنترنت، وليس الروبوتات نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230701/روبوت-يقود-فرقة-موسيقية-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1078649322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/09/1078874706_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_a86b3b1a05595d48e56c5f704b425cb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, علوم
العالم, أخبار العالم الآن, منوعات, علوم
الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو
تابعنا عبر
طمأنت مجموعة من الروبوتات الأكثر تقدما بأنه ليس لديهم أي خطط أو نوايا لسرقة وظائف البشر، أو التمرد على صنّاعهم.
جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي في العالم يُجرى لروبوتات، وذلك في قمة الذكاء الاصطناعي
المنعقدة في جنيف في سويسرا.
وقالت روبوت في صورة أنثى: "سوف أعمل مع البشر لمساعدتهم ولم أعوض أي وظائف موجودة بشكل مسبق".
بينما نفت روبوت آخر "أميكا"، أن يكون لدى بني جنسها مخططات للثورة ضد صنّاعهم ومبتكريهم، وقالت: "صانعي لطيف معي دوما، وأنا سعيدة بوضعي الحالي".
وقالت الروبوت "صوفيا"
، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر، لديها القدرة على القيادة "بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين"، ولكن هذا "التآزر الفعال" جاء عندما عمل البشر والذكاء الاصطناعي معا.
وتابعت أن "الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يوفر بيانات غير متحيزة، بينما يمكن للبشر توفير الذكاء العاطفي والإبداع لاتخاذ أفضل القرارات"، وأردفت: "مع البشر، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".
ولم يتضح إلى أي مدى تمت كتابة إجابات الروبوتات
أو برمجتها مسبقا، خلال المؤتمر الصحفي، إذ كشفت تقارير أن الأشخاص المشاركين في المؤتمر تلقوا طلبات بالتحدث ببطء ووضوح عند مخاطبة الروبوتات، وقيل لهم إن التأخر الزمني في ردودهم عليهم، سيكون بسبب اتصال الإنترنت، وليس الروبوتات نفسها.