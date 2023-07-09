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https://sputnikarabic.ae/20230709/الروبوتات-تطمئن-البشر-لم-نسرق-وظائفكم-ولن-نتمرد-على-صناعنا-فيديو-1078874863.html
الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو
الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو
طمأنت مجموعة من الروبوتات الأكثر تقدما بأنه ليس لديهم أي خطط أو نوايا لسرقة وظائف البشر، أو التمرد على صنّاعهم. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:06+0000
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جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي في العالم يُجرى لروبوتات، وذلك في قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في جنيف في سويسرا.وقالت روبوت في صورة أنثى: "سوف أعمل مع البشر لمساعدتهم ولم أعوض أي وظائف موجودة بشكل مسبق".بينما نفت روبوت آخر "أميكا"، أن يكون لدى بني جنسها مخططات للثورة ضد صنّاعهم ومبتكريهم، وقالت: "صانعي لطيف معي دوما، وأنا سعيدة بوضعي الحالي".وقالت الروبوت "صوفيا"، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر، لديها القدرة على القيادة "بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين"، ولكن هذا "التآزر الفعال" جاء عندما عمل البشر والذكاء الاصطناعي معا.وتابعت أن "الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يوفر بيانات غير متحيزة، بينما يمكن للبشر توفير الذكاء العاطفي والإبداع لاتخاذ أفضل القرارات"، وأردفت: "مع البشر، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".ولم يتضح إلى أي مدى تمت كتابة إجابات الروبوتات أو برمجتها مسبقا، خلال المؤتمر الصحفي، إذ كشفت تقارير أن الأشخاص المشاركين في المؤتمر تلقوا طلبات بالتحدث ببطء ووضوح عند مخاطبة الروبوتات، وقيل لهم إن التأخر الزمني في ردودهم عليهم، سيكون بسبب اتصال الإنترنت، وليس الروبوتات نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230701/روبوت-يقود-فرقة-موسيقية-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1078649322.html
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الروبوتات تطمئن البشر: لم نسرق وظائفكم ولن نتمرد على صناعنا... فيديو

06:06 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالروبوت "أميكا" في قمة الذكاء الاصطناعي، جنيف، سويسرا، 5 يوليو/ تموز 2023
الروبوت أميكا في قمة الذكاء الاصطناعي، جنيف، سويسرا، 5 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الروبوت "أميكا" في قمة الذكاء الاصطناعي، جنيف، سويسرا، 5 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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طمأنت مجموعة من الروبوتات الأكثر تقدما بأنه ليس لديهم أي خطط أو نوايا لسرقة وظائف البشر، أو التمرد على صنّاعهم.
جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي في العالم يُجرى لروبوتات، وذلك في قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في جنيف في سويسرا.
وقالت روبوت في صورة أنثى: "سوف أعمل مع البشر لمساعدتهم ولم أعوض أي وظائف موجودة بشكل مسبق".
بينما نفت روبوت آخر "أميكا"، أن يكون لدى بني جنسها مخططات للثورة ضد صنّاعهم ومبتكريهم، وقالت: "صانعي لطيف معي دوما، وأنا سعيدة بوضعي الحالي".
وقالت الروبوت "صوفيا"، إن الروبوتات الشبيهة بالبشر، لديها القدرة على القيادة "بمستوى أعلى من الكفاءة والفعالية من القادة البشريين"، ولكن هذا "التآزر الفعال" جاء عندما عمل البشر والذكاء الاصطناعي معا.
وتابعت أن "الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يوفر بيانات غير متحيزة، بينما يمكن للبشر توفير الذكاء العاطفي والإبداع لاتخاذ أفضل القرارات"، وأردفت: "مع البشر، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة".
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ولم يتضح إلى أي مدى تمت كتابة إجابات الروبوتات أو برمجتها مسبقا، خلال المؤتمر الصحفي، إذ كشفت تقارير أن الأشخاص المشاركين في المؤتمر تلقوا طلبات بالتحدث ببطء ووضوح عند مخاطبة الروبوتات، وقيل لهم إن التأخر الزمني في ردودهم عليهم، سيكون بسبب اتصال الإنترنت، وليس الروبوتات نفسها.
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