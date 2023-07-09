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https://sputnikarabic.ae/20230709/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-مسلحا-أطلق-النار-على-المارة-في-نيويورك-صور-وفيديو-1078877243.html
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا أطلق النار على المارة في نيويورك... صور وفيديو
الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا أطلق النار على المارة في نيويورك... صور وفيديو
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت شابا مسلحا، قتل شخصا وتسبب بإصابة 3 آخرين، بعد أن فتح النار على المارة في مدينة نيويورك. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T08:36+0000
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وقالت شرطة نيويورك في بيان، صباح اليوم الأحد، إن شابا عشرينيا كان يستقل دراجة نارية أطلق النار على 4 مدنيين من مسدسه.وأضافت الشرطة أن الحادث تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 87 عاما، وإصابة 3 آخرين.وأكدت أنها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار وهو شاب يبلغ 21 عاما.ووفقا للشرطة، فإن دوافع ارتكابه للجريمة لا تزال غير معروفة، فيما يرجح المحققون أن الحادث كان عرضيا.كما أفادت شرطة نيويورك بأن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا أطلق النار على المارة في نيويورك... صور وفيديو

08:36 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت شابا مسلحا، قتل شخصا وتسبب بإصابة 3 آخرين، بعد أن فتح النار على المارة في مدينة نيويورك.
وقالت شرطة نيويورك في بيان، صباح اليوم الأحد، إن شابا عشرينيا كان يستقل دراجة نارية أطلق النار على 4 مدنيين من مسدسه.
وأضافت الشرطة أن الحادث تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 87 عاما، وإصابة 3 آخرين.
وأكدت أنها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار وهو شاب يبلغ 21 عاما.
ووفقا للشرطة، فإن دوافع ارتكابه للجريمة لا تزال غير معروفة، فيما يرجح المحققون أن الحادث كان عرضيا.
كما أفادت شرطة نيويورك بأن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.
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