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الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
تجري الصين، في الفترة من 10 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري، تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T05:43+0000
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وأصدرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي شمالي الصين بيانا جاء فيه أن القوات البحرية الصينية تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.وبحسب البيان الصادر، حذرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان من دخول السفن إلى المنطقة المحددة.ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد.
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الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي

05:43 GMT 09.07.2023
© AP Photo / Kin Cheungالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Kin Cheung
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تجري الصين، في الفترة من 10 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري، تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.
وأصدرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي شمالي الصين بيانا جاء فيه أن القوات البحرية الصينية تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.
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وبحسب البيان الصادر، حذرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان من دخول السفن إلى المنطقة المحددة.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد.
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