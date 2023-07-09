https://sputnikarabic.ae/20230709/الصين-تجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-خليج-بوهاي-1078874527.html
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
تجري الصين، في الفترة من 10 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري، تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T05:43+0000
2023-07-09T05:43+0000
2023-07-09T05:43+0000
العالم
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وأصدرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي شمالي الصين بيانا جاء فيه أن القوات البحرية الصينية تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.وبحسب البيان الصادر، حذرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان من دخول السفن إلى المنطقة المحددة.ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الصين-تعلق-على-إعلان-تشكيل-تحالف-بحري-مشترك-يضم-إيران-والسعودية-وبعض-دول-المنطقة-1077783440.html
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العالم
الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي
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تجري الصين، في الفترة من 10 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري، تدريبات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.
وأصدرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي شمالي الصين بيانا جاء فيه أن القوات البحرية الصينية تعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الفترة من 10 إلى 14 يوليو الجاري في خليج بوهاي على الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد.
وبحسب البيان الصادر، حذرت إدارة السلامة البحرية في مدينة تانغشان من دخول السفن إلى المنطقة المحددة.
ولم يكشف البيان عن تفاصيل أخرى بشأن طبيعة التدريبات العسكرية في هذا الوقت بالتحديد.