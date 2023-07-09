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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230709/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-اللواءين-53-و115-الأوكرانيين-1078883861.html
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T11:50+0000
2023-07-09T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد هجمات العدو في مناطق بيلوغوروفكا وأوبيتني وبيرفومايسك وسيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"،ومدفع من طراز "إر إم-70"، ومدفع من طراز "إم -109 بالادين" أمريكي.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 210 جنديا أوكرانيا، وأربع دبابات، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "غراد"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "إم 109 "بالادين" أمريكي.وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت رادارا مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز "تي بي كيو- 36" في منطقة لوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-رتل-من-المدرعات-الغربية-للجيش-الأوكراني-فيديو-1078879554.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين

11:50 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 09.07.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد هجمات العدو في مناطق بيلوغوروفكا وأوبيتني وبيرفومايسك وسيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت مستودعات ذخيرة ذخيرة اللواءين 53 و115 الأوكرانيين في مناطق كارلوفكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"،ومدفع من طراز "إر إم-70"، ومدفع من طراز "إم -109 بالادين" أمريكي.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
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10:22 GMT

وتابع البيان: "على اتجاهات جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لواحدات مجموعة قوات "فوستوك" هجمات للعدو في مناطق وركينو ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 210 جنديا أوكرانيا، وأربع دبابات، وثلاث مركبات قتالية للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدفع "غراد"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "إم 109 "بالادين" أمريكي.
وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت رادارا مضاد للبطارية أمريكي الصنع من طراز "تي بي كيو- 36" في منطقة لوكيانوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
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