https://sputnikarabic.ae/20230709/الكرملين-إعادة-قادة-كتيبة-آزوف-إلى-أوكرانيا-انتهاك-لشروط-مع-أنقرة-وكييف-1078886928.html

الكرملين: إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف

الكرملين: إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف

الكرملين يشدد على أن إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف، ويشير إلى ضغوط غربية على تركيا، وألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T13:29+0000

2023-07-09T13:29+0000

2023-07-09T13:29+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/09/1078886555_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_16566a01660fdbf0d26420b8547b74d0.png

الكرملين: إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف.. وألمانيا تعمل على تأجيل انضمام أوكرانيا للناتو الكرملين: إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف.. وألمانيا تعمل على تأجيل انضمام أوكرانيا للناتو

المؤسسة الليبية للاستثمار تعترض على قرار بلجيكا بتجميد أموالها، والدبيبة يحث المؤسسة على الإفصاح عن أرقامها، وإسرائيل تعتزم تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في الضفة، والاتحاد الأفريقي يطالب دول القارة بتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق الأمن والسلام.الكرملين يشدد على أن إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا انتهاك لشروط مع أنقرة وكييف.. ويشير إلى ضغوط غربية على تركيااعتبرت روسيا عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك لشروط اتفاق قائم، من الجانبين الأوكراني والتركي.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق إخطارًا من أي طرف بشأن إعادة قادة كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا، والذين كان من المفترض، بموجب اتفاق قائم، أن يظلوا في تركيا حتى انتهاء الصراع في أوكرانيا.ولفت بيسكوف إلى الضغوط التي يمارسها الغرب على تركيا قبل قمة "الناتو"، مبينا أن أنقرة بصفتها عضوًا في الحلف تظهر تضامنها معه، وروسيا تتفهم كل تلك الأمور.في المقابل، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ملتزمة بسياسة متوازنة، ولن تسمح لمن يرغبون في إفساد العلاقات مع روسيا.ولفت إلى أنه يمكن النظر لهذه القضية في ضوء طبيعة العلاقات بين روسيا وتركيا، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد مفاوضات حول صفقة الحبوب، ما يجعل هذه المرحلة حرجة بالنسبة لروسيا، التي يمكن أن تشهد طلب تنازلات من جانب روسيا بضغط من تركيا.ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس... وسفيرة لاتفيا في برلين تؤكد أن كييف لا يمكنها أن تصبح عضوا في الحلفتعتزم ألمانيا دعوة أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، بسبب مخاوف من أن تؤدي العضوية الفورية إلى حرب مع روسيا.وبحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلام غربية، فإن ألمانيا تتعامل بحذر مع احتمال تقديم عضوية فورية لأوكرانيا في قمة الناتو، المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.وقالت مصادر في حلف شمال الأطلسي، إن برلين تريد أن يكون لديها عملية ووقت لتطوير الضمانات الأمنية، وبالتالي منع العضوية فعليا.بدورها، أكدت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناغا، أن أوكرانيا لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، في سياق الصراع المستمر، مبينة أن قمة فيلنيوس ستكون تاريخية، وينبغي أن تبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي لـ"الناتو" بشكل أفضل، كما أن هناك خطة لكيفية قبول أوكرانيا في الحلف.وأضاف أن بقية دول حلف الناتو لها مواقف مشابهة مثل فرنسا، مشيرا إلى أن الناتو يتحاشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، إذا دخلت أوكرانيا للحلف، مشيرا إلى أن هناك واحدا وعشرين دولة من بين واحد وثلاثين تعارض انضمام أوكرانيا للناتو.المؤسسة الليبية للاستثمار تعترض على قرار بلجيكا بتجميد أموالها... والدبيبة يحث المؤسسة على الإفصاح عن أرقامهاقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها ستمنع ولي العهد البلجيكي من الوصول لأموالها المودعة في مصرف بروكسل، وذلك بعد حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف البلجيكية، بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة في مصرف "يوروكلير".وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها ولي عهد بلجيكا، الأمير لوران، طالب فيها بتعويض 50 مليون يورو على خلفية تعثر تنفيذ عقد موقع عام 2008، مع وزارة الزراعة الليبية، لتشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، لم يكتمل بسبب اندلاع حرب في ليبيا عام 2011.بيان مؤسسة الاستثمار أوضح أن الحكم صدر في استئناف مقدّم منها، ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي، لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران، الوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير، والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن.في السياق ذاته، حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مؤسسة الاستثمار على ضرورة الإفصاح عن مشاريعها، وتوضيح أرقامها وبياناتها للشعب الليبي.وبين أنه ربما يكون هناك ملابسات في هذه القضية، ولكن من المعروف أن بعد عام 2011 أصبح العالم يتكالب على الأموال الليبية، والاستثمارات والمدخرات في بنوك العالم، في ظل ضعف الدولة وأنها أصبحت غير قادرة على السيطرة على هذه الأمور، كما أن الأشخاص الذين يديرون المؤسسة الليبية للاستثمار غير قادرين وغير فاعلين، وليس لديهم القدرة الكافية لإدارة مثل هذه المؤسسة.إسرائيل تعتزم تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في الضفةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية، من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية.وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، سيبحث تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات للسلطة الفلسطينية، على رأسها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا التابعة لمدينة الخليل.ومن بين التسهيلات الأخرى، الموافقة على تطوير حقل غاز "مارين"، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات "VIP" المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر، وسيضاف إليها إصدار جوازات سفر بيومتري مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.يأتي ذلك بعدما أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية التي خلفت قتلى وجرحى فلسطينيين.وذكر أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن انهيار السلطة سيؤدي إلى زيادة العمل العسكري المسلح ضد تل أبيب، لذلك هناك خطوات لدعم السلطة حتى لا تنهار وتخسر التعاون معها.الاتحاد الأفريقي يطالب دول القارة بتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق الأمن والسلامشدد مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي، ألبرت موشانجا، على ضرورة توجه بلدان قارة أفريقيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدا على أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تحقيق الأمن والسلام الدائمين في جميع أنحاء القارة.جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التكامل الأفريقي، وأوضح موشانجا أن تحقيق الأمن والسلام من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مناطق غير مستقرة بسبب الصراعات، التي تقوّض جهود التكامل الاقتصادي.وذكر المفوض التجاري أن أفريقيا تحتاج إلى توفير حرية التنقل بين أرجائها، حتى يمكن تشكيل مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة تستطيع إيصال صوتها عالميا.وأوضح أن هذا التنوع قد يأتي أحيانًا بنتائج إيجابية كما الحال في أوروبا، وأحيانًا يتسبب في الاقتتال الداخلي والصراعات وصعوبة النهوض بمقومات الاقتصاد المحلي، ناهيك عن الاقتصاد العابر للحدود، فضلًا عن تحديات الفقر والأمراض المزمنة والتحديات السياسية المتوارثة نتيجة خروج القارة الأفريقية من قبضة الاحتلال منذ سنوات.وأضاف أن ما ينقص القارة الأفريقية هو التغلب على الكثير من هذه التحديات، ثم النظر إلى فرص التكامل الاقتصادي التي يمكن أن تكون متنوعة.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, аудио