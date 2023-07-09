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اليمن ينجح بتفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة
اليمن ينجح بتفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة
تمكنت الطواقم المتخصصة في اليمن من تفريغ ناقلة نفطية، ظلت جانحة في ميناء نشطون في محافظة المهرة، منذ نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة شدة الرياح وارتفاع... 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T06:33+0000
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وقال مدير عام فرع شركة النفط في المحافظة، المهندس محسن بلحاف، أمس السبت، إن فريقا متخصصا من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة "مليحة"، عبر مضخات الباخرة، ليتم بذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول، والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها محافظة المهرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".يشار إلى أن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، مازالت راسية في شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، والتي تتخذ خزانا عائما لنحو مليون برميل من الخام وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في يونيو 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230319/أعمال-تفكيك-ناقلة-النفط-المتهالكة-صافر-أمام-سواحل-غربي-اليمن-تبدأ-في-يونيو-المقبل-1074922319.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

اليمن ينجح بتفريغ ناقلة نفطية جانحة في المهرة

06:33 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 06:34 GMT 09.07.2023)
© REUTERS / Hamad I Mohammed / ناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
ناقلة نفط
© REUTERS / Hamad I Mohammed /
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تمكنت الطواقم المتخصصة في اليمن من تفريغ ناقلة نفطية، ظلت جانحة في ميناء نشطون في محافظة المهرة، منذ نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، نتيجة شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وقال مدير عام فرع شركة النفط في المحافظة، المهندس محسن بلحاف، أمس السبت، إن فريقا متخصصا من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة "مليحة"، عبر مضخات الباخرة، ليتم بذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول، والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها محافظة المهرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
يشار إلى أن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، مازالت راسية في شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، والتي تتخذ خزانا عائما لنحو مليون برميل من الخام وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر.
واستخدمت الحكومة اليمنية، منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
أعمال تفكيك ناقلة النفط المتهالكة "صافر" أمام سواحل غربي اليمن تبدأ في يونيو المقبل
19 مارس, 16:52 GMT
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في يونيو 2020.
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