https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-إسرائيل-والسعودية-مازالتا-بعيدتين-جدا-عن-اتفاق-تطبيع-العلاقات-1078893985.html
بايدن: إسرائيل والسعودية مازالتا بعيدتين جدا عن اتفاق تطبيع العلاقات
بايدن: إسرائيل والسعودية مازالتا بعيدتين جدا عن اتفاق تطبيع العلاقات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما". 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T17:27+0000
2023-07-09T17:27+0000
2023-07-09T17:27+0000
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وأفادت قناة "i24news" الإسرائيلية، بأن "بايدن قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل التطبيع بين إسرائيل والسعودية"، مضيفا: "ما زلنا بعيدين جدا عن اتفاق التطبيع، ولا تزال هناك نقاط كثيرة يجب مناقشتها".وتابع بايدن: "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتوقيع معاهدة دفاع مع السعوديين وتزويدهم بقدرات نووية مدنية، بناء على طلب من الرياض، قال بايدن "نحن بعيدون عن هذا الأمر".وأردف: "سواء كنا سنقوم بتوفير الوسيلة التي تمكنهم من الحصول على الطاقة النووية المدنية أم لا، و/أو أن نكون الضامنين لأمنهم، أعتقد أن هذا أمر بعيد المنال بعض الشيء".وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230609/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-سيرسم-الطريق-لإنهاء-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077948353.html
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جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
بايدن: إسرائيل والسعودية مازالتا بعيدتين جدا عن اتفاق تطبيع العلاقات
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما".
وأفادت قناة
"i24news" الإسرائيلية، بأن "بايدن قال إنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل التطبيع بين إسرائيل والسعودية"، مضيفا: "ما زلنا بعيدين جدا عن اتفاق التطبيع، ولا تزال هناك نقاط كثيرة يجب مناقشتها".
وتابع بايدن: "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتوقيع معاهدة دفاع مع السعوديين وتزويدهم بقدرات نووية مدنية، بناء على طلب من الرياض، قال بايدن "نحن بعيدون عن هذا الأمر".
وأردف: "سواء كنا سنقوم بتوفير الوسيلة التي تمكنهم من الحصول على الطاقة النووية المدنية أم لا، و/أو أن نكون الضامنين لأمنهم، أعتقد أن هذا أمر بعيد المنال بعض الشيء".
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.
لكن الرياض
أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.